Taapelitaivas voitti Botnia-palkinnon

Botnia-palkinnon raati toteaa perusteluissaan voittajateoksesta näin:

”Vuoden 2024 Botnia-kirjallisuuspalkinnon voittaja on oululaisen Anu Kolmosen väkevän kaunis romaani Taapelitaivas (Aviador 2024). Kyseessä on hieno ja eheä kokonaisuus. Tarkasti kirjoitettu romaani on kieleltään häkellyttävän nautinnollinen; esimerkiksi tilat, paikat ja maisemat rakentuvat eläviksi juuri rikkaan ja murteisen kielen kautta.

Taapelitaivas laajenee yksinhuoltajaksi jääneen työläisnaisen kertomuksesta yhteiskunnan kuvaukseksi. Romaani lähtee liikkeelle 1930-luvulta keskittyen sodan jälkeiseen aikaan Kemissä, jossa poliittiset jännitteet, työläisten taistelut ja naisen aseman paraneminen näkyvät ihmisten arjessa.

Kolmosen romaani ravistelee ja palkitsee klassikon tapaan: lopussa lukijaa odottaa katharsiksen kaltainen elämys. Taapelitaivas on teos, joka jättää jäljen ja jonka painoarvo on todella suuri.”



15 000 euron arvoinen Botnia on palkintona poikkeuksellinen: ehdolle voidaan hyväksyä mitä tahansa kirjallisuudenlajia edustava kaupallisen kustantamon julkaisema teos. Lisäksi kielirajausta ei ole – riittää, että tekijä asuu Pohjois-Pohjanmaalla tai on kotoisin sieltä. Syksyisin jaettavan palkinnon ehdokaslistalle kelpaavat teokset, jotka on julkaistu saman vuoden keväällä tai edellisen vuoden syksyllä. Tällä Oulun kirjailijaseura haluaa kamppailla kirjallisuuden lyhenevää elinkaarta ja kvartaalikustantamista vastaan.



Botnia-raadin jäsenet ovat raadin puheenjohtaja, kirjallisuudentutkija, journalismin yliopettaja Satu Koho (Jyväskylän yliopisto / Oulun ammattikorkeakoulu), kriitikko, oppikirjailija Aleksis Salusjärvi, FM, toimittaja Pia Kaitasuo, kirjabloggaaja Simo Sahlman (Lukupino), kirjallisuudentutkija Hanna-Leena Määttä (Oulun yliopisto), kirjastonhoitaja Hanna Jarva (Oulun kaupunginkirjasto) ja kirjasomevaikuttaja Minna Kekkonen.



Botnia-kirjallisuuspalkinnon perustaja on Oulun kirjailijaseura ry.

Palkintosumman lahjoittavat tasaosuuksin Oulun kaupunki, Osuuskauppa Arina sekä vuosittain vaihtuva, oululaista liike-elämää edustava lahjoittaja, joka on tänä vuonna sanomalehti Kaleva. Palkinnon yhteistyökumppani on Booky.fi.



Lisätietoja palkinnosta antaa Oulun kirjailijaseura ry:n puheenjohtaja Antti Leikas, p. 040 5666 862 ja Botnia-raadin puheenjohtaja Satu Koho, p. 044 983 1522.



Oulun kirjailijaseura on Oulun alueen ammattikirjailijoiden

edunvalvonta- ja tukijärjestö. Sen tarkoituksena on edistää Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan ammattikirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia, rakentaa seudulla toimivien kirjailijoiden yhteisöä sekä ajaa alueen kirjailijoiden etuja.



Lisätietoja Oulun kirjailijaseurasta löytyy osoitteesta http://www.oulunkirjailijaseura.fi/oulun-kirjailijaseura/seura/

Botnia-kilpailun säännöt löytyvät osoitteesta https://www.oulunkirjailijaseura.fi/botniapalkinto