Sammutus- ja raivaustyöt edenneet Ruskossa suunnitellusti

Savunmuodostus Ruskon tulipalossa vähentynyt 8.11.2024 14:05:47 EET | Tiedote

Savunmuodostus on pienentynyt, mutta tuulensuunta on muuttunut, ja hajuhaittoja leviää aiempaa laajemmalle. Kokonaisuutena tilanne on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan.