"Syöpä muuttaa koko elämän" - Syöpäsäätiön joulukeräys turvaa tutkimuksen jatkumisen

Joka kolmas sairastuu syöpään jossakin vaiheessa elämäänsä. Suomessa todettiin uusimpien tilastotietojen mukaan yli 37 000 uutta syöpää toissa vuonna. Syöpätapausten määrät jatkavat kasvuaan nopealla tahdilla. Vuonna 2040 niitä arvioidaan todettavan noin 30 prosenttia enemmän.

Syöpäsäätiön joulukeräyksellä tuetaan suomalaista syöpätutkimusta, jotta tulevaisuudessa yhä useampi syöpä voidaan parantaa. Joulukeräys alkaa 11.11. ja jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Syöpäsäätiö kannustaa myös yrityksiä osallistumaan joulukeräykseen.

Aivosyöpään sairastunut tunnettu näyttelijä Olga Temonen on mukana Syöpäsäätiön joulukeräyksessä. Hän on kiitollinen syöpätutkimukselle.

"Syöpätutkimus on todella arvokasta. Tarvitsemme tutkimusta ja sellaisia ihmisiä, jotka omistavat elämänsä sille, että he ratkaisevat tällaisia ongelmia", Temonen sanoo.

"Syöpä on muuttanut elämäni kokonaan – kaikki turha jää pois. Toivo on kaiken keskiössä. Se kantaa. Kiitos, että tuette ja autatte", hän kiittää lahjoittajia.

Temosen haastattelu on julkaistu kokonaisuudessaan Syöpäsäätiön verkkosivuilla.

"Syövän hoito ja syövästä selviytyminen ovat tutkimuksen ansiota. Vaikuttava suomalainen syöpätutkimus tarvitsee riittävää ja pitkäkestoista rahoitusta. Julkisen rahoituksen leikkausten takia tutkimuksen edellytykset ovat heikentyneet ja säätiörahoituksen rooli on vahvistunut", sanoo Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors.

"Säätiöt vastaavat tällä hetkellä kolmasosasta maamme lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksesta ja osuus on vain kasvamassa. Näin myös Syöpäsäätiön ja erityisesti sen lahjoittajien rooli on yhä keskeisempi. Jokainen euro on tärkeä, jotta terveydenhuolto ja syövän hoito Suomessa voi pysyä korkealla tasolla myös tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy ja syöpätapaukset lisääntyvät", Wahlfors sanoo.

Syöpätutkija haluaa mahdollistaa lapsille tulevaisuuden

Syöpätutkija, apulaisylilääkäri Artturi Mäkinen tutkii työkseen lasten leukemiaa. Hän näkee tulevaisuuden toivoa herättävänä, haasteista huolimatta.

"Haluan mahdollistaa lapsille tulevaisuuden. Lasten leukemioita pystytään hoitamaan nykyisin jo hyvin, mutta taudin uusiutuminen aiheuttaa edelleen sairastavuutta ja kuolleisuutta", Mäkinen sanoo.

Hän on löytänyt tärkeitä merkkiaineita, joiden avulla lasten leukemian hoidoista voidaan saada entistä parempia.

"Uusia hoitoja saadaan tutkimuksen avulla käyttöön. Tutkimuskeinot kehittyvät jatkuvasti ja syöpäsairauksia pystytään entistä tarkemmin tutkimaan ja ymmärtämään. Lisäksi myös tautidiagnostiikka kehittyy siten, että kyetään tavoittamaan uusia hoitokohteita ja löydetään täsmähoitoja. Toiveissani on, että täsmähoidot vähentäisivät hoitoihin liittyviä sivuvaikutuksia ja huonompiennusteisissa taudeissa voitaisiin saada uusia apukeinoja syövän selättämiseen", hän kertoo.

Rahoitus on elinehto tutkimustyön jatkumiselle

"Syöpäsäätiön ja lahjoittajien rahoituksella on suomalaiselle syöpätutkimukselle ja lasten syöpien tutkimukselle valtava merkitys. Nykyaikainen tutkimus ja tutkimusmetodiikka on kallista. Rahoituksesta on jatkuvasti yhä kovempi kilpailu. Riittävä rahoitus on monipuoliselle tutkimukselle elinehto", Mäkinen sanoo.

Hän toivoo, että syöpätutkimuksen rahoitus pysyisi riittävänä, jotta kilpailukykyistä tutkimusta voidaan jatkaa ja tutkimuksia kohdentaa mahdollisimman optimaalisesti.

Osallistu joulukeräykseen

Syöpäsäätiön joulukeräykseen annetuilla lahjoituksilla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta. Lisäksi joulukeräyksellä tuetaan syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen suunnattuja tuki- ja neuvontapalveluja.

Syöpäsäätiön joulukeräys on nyt käynnissä. Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla:

- verkossa: syopasaatio.fi

- yrityslahjoitukset: syopasaatio.fi/joulukerays

- lahjoitustilille Nordea FI20 2344 1800 0032 29, viite 4006, viite yrityksille 40060

- Mobile Paylla numeroon 31150

Lisätietoa Syöpäsäätiön joulukeräyksestä: Syöpäsäätiö (syopasaatio.fi)