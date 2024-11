Kuurojen palveluja leikattu kovalla kädellä – perusoikeudet jo vaarantuneet

Kuurojen ja viittomakielisten yhteisö on saanut viime aikoina monta huonoa uutista. Kela ilmoitti alkuvuodesta viittomakielen tulkkauspalveluun tulevista uusista rajauksista. Vaikka osa rajauksista hieman lieveni yhteisön kiivaasti vastustettua palvelun heikennyksiä, on tulkkauspalvelussa edelleen monenlaisia epäselvyyksiä ja heikennyksiä käyttäjän näkökulmasta. Lisäksi tulkkien saatavuus on ollut osassa Suomea ja erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin aiempaa huonompaa.



Viimeisimpänä tietona Kela ilmoitti myös supistavansa tammikuun alkuun saakka etäpalvelunsa aukioloaikoja. Palveluajat käytännössä puolitettiin. Syytä tähän ei tiedetä.





Kuuroille tärkeä tekstipuhelupalvelu lakkautetaan



Kuurojen tiedonsaannin ja yhteydenpidon ongelmia on huonontanut myös tärkeän tekstipuhelupalvelun (TPP) aukioloaikojen jatkuva supistus. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suositteli jo vuonna 2022, että palvelu jatkuisi ympärivuorokautisena, sillä se lisää olennaisesti turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. TPP:n tulevaisuutta ja rahoitusta selvitettiin 2023 sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, mutta ratkaisua ei löytynyt.

Nyt syksyllä tippui pommi: palvelu tullaan kokonaan lakkauttamaan tämän vuoden lopussa. Tämä on aiheuttanut suurta huolta ja jopa hätäännystä kuurojen yhteisössä. Kuinka asioita voi jatkossa hoitaa itsenäisesti, kun tärkeä kommunikaatiokanava suljetaan? Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole antanut mitään tietoa siitä, mikä voisi jatkossa korvata nyt lakkautettavan palvelun. Liitto on toimittanut yhteisön palautteen ministeriölle ja pyytänyt nopeaa ratkaisua asiaan.



Ainakin osittain tekstipuhelupalvelua olisi voinut korvata Kelan etänä toimiva kirjoitustulkkaus, jota kokeiltiin tänä vuonna. Kokeilu ei kuitenkaan saanut jatkoa.



Myöskään vuonna 2021-2023 pilotoitu Hätäkeskuslaitoksen ja Kelan viittomakielinen hätäilmoituspalvelu ei saanut jatkorahoitusta.



Kuurojen Liitto on pyrkinyt paikkamaan näitä aukkoja palveluissa muun muassa ylläpitämällä hätätulkkilistaa, johon hätätulkkausta tarjoavat, Kelan kilpailuttamat yritykset ovat vapaaehtoisesti ilmoittaneet tietojaan. Onko kuitenkaan järjestön tehtävä ylläpitää viranomaispalvelun päivystystietoja?

Merkittäviä heikennyksiä myös muissa palveluissa

Vuodenvaihteessa monia järkytti, kun HUS ilman mitään ennakkotiedotusta tai eteenpäin ohjausta lakkautti kulttuuripsykiatrisen poliklinikkansa. Yksikkö vain hävisi HUSin verkkosivuilta ja asiakkaat jäivät hämmennyksen valtaa. Yksikköön oli keskitetty viittomakielisten kuurojen palveluita. Selkeää selitystä yksikön lakkauttamiseen ei olla saatu.

Myös Kuurojen Liiton viittomakielisiä palveluita on jouduttu viime vuosina vähentämään avustusten leikkausten ja yleisen kulutason nousun seurauksena. Lisää leikkauksia on luvassa ensi vuodeksi. Leikkaukset ovat kohdistuneet eniten alueelliseen lähityöhön eli juurikin siihen osa-alueeseen, joissa tehdään yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Samaan aikaan leikataan siis sekä hyvinvointialueilta että kolmannelta sektorilta. Kuka tämän jälkeen pystyy turvaamaan viittomakielisten yhdenvertaisuuden ja alueelliset palvelut?



Lisäksi leikkausten kohteena on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön tukema viittomakielten sanakirjatyö, kielenhuolto ja kielineuvonta sekä liiton viittomakielinen kulttuuritoiminta. Mahdolliset lisäleikkaukset lähivuosina aiheuttavat suurta huolta palvelujen käyttäjissä.





Lisätietoja:





Marika Rönnberg Tiina Vihra

erityisasiantuntija tiedottaja

044 752 4324 040 8281846

marika.ronnberg@kuurojenliitto.fi tiina.vihra@kuurojenliitto.fi