Suomi-Ruotsi -yhteistyöhanke haluaa tukkia haitallisten vieraslajien leviämisväyliä ja madaltaa maanomistajien kynnystä lähteä torjuntatyöhön (Pohjalaismaakunnat)

Nopeampiin tuloksiin yhdistämällä torjunta- ja ennallistamistoimia?

Hankkeen tavoitteena on madaltaa kuntien ja viranomaisten kynnystä tehdä toimia vieraslajien pysäyttämiseksi, mihin tarvitaan hyväksi havaittuja keinoja ja tietoa. INSPIRE tutkii mahdollisuutta lyhentää merkittävästi vieraskasvilajien - erityisesti jättipalsamin, kurtturuusun ja komealupiinin – torjuntaan kuluvaa aikaa tekemällä torjuntatoimien ohella vallatun elinympäristön ennallistamistoimenpiteitä. Tutkimusta tehdään kesien 2024–2026 aikana yhteensä 24 kohteella, joista puolet sijaitsevat Ruotsin Västerbottenin sekä puolet Etelä-Pohjanmaan alueella.

Havaitut tulokset tullaan julkaisemaan kunnilla ja viranomaisille suunnattuja strategiana ja ohjeistuksena. ”Strategia tulee palvelemaan erityisesti kuntia, jotka ovat kiinnostuneita hyväksi koetuista ja kustannustehokkaista vieraslajien hallintatoimista – jotka on helppo ohjeistaa myös urakoitsijoille”, toteaa luonnonsuojelun asiantuntija Markus Seppälä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta tulevat lisäksi tuottamaan kunnille käytännönläheisen ohjeistuksen vieraslajien hallintaan.

Maanomistajia aktivoidaan vieraslajien torjuntaan uudella toimintamallilla

Usean eri maanomistajan alueelle ulottuva vieraslajin kasvusto, kuten jättipalsami jokien varsilla, on erityisen haasteellinen tapaus torjunnan kannalta. Torjunnan onnistumiseen vaaditaan maanomistajien ja usein monen kunnan useamman vuoden yhteistyötä latvavesiltä alajuoksulle saakka. INSPIRE-hankkeessa kokeillaan Ruotsissa kehitettyä toimintamallia, jonka tavoitteena on aktivoida ja sitouttaa maanomistajia alueellaan yhteisen torjuntatavoitteen saavuttamiseen. ”Ruotsin puolella toimintamallin testaus on aloitettu jo tänä kesänä kahdella Uumajan seudun jokivarren luonnonsuojelualuekohteella, ja sen tehosta on jo saatu hyviä kokemuksia ja myönteistä osallistujapalautetta”, kertoo projektipäällikkö Johanna Nymark Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee toteuttavansa kesinä 2025–2026 toimintamallin testausta Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueella Kauhajoella.

Kunnat houkuttelevat yhdistyksistä talkooväkeä mukaan torjuntaan

Uumajan kunta ja Vaasan kaupunki järjesti kuluneena kesänä useita jättipalsamitalkoita yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Vaasa etsi keväällä lehti-ilmoituksella yhteistyökumppaneita, ja mukaan lähteneiden yhdistysten kanssa sovittiin yhdessä talkookohteet. Tehdystä talkootyöstä kaupunki maksoi 100–500 euroa riippuen kohteen pinta-alasta. ”Seuratalkoot ovat erinomainen tapa saada merkittävä skaala eri ikäryhmiä toimimaan vieraslajitorjunnassa, saimme mukaan nuorten harrastusjoukkueita sekä eläkeläisiä ja asukasyhdistyksiä”, iloitsee hankekoordinaattori Simo Marttila Vaasan kaupungilta. ”Tavoitteenamme on jatkaa samojen kohteiden kanssa, ja toivottavasti saadaan monia samoja ja myös uusia seuroja jatkamaan työtä”, Marttila jatkaa.

Puutarha-alan kaupat ja harrastajat mukaan yhteistyöhön

Tulevina hankevuosina INSPIRE hakee yhteistyötä puutarha-alan kauppojen ja harrastajajärjestöjen kanssa vieraslajitietoisuuden levittämisestä kuluttajille. Työtä helpottamaan tuotetaan muun muassa digitaalinen työkalu luonnon kannalta turvallisten kasvilajien valintaan. Puutarhat ovat merkittävä vieraslajien leviämisväylä luontoon, joten koti- ja ammattipuutarhurit ovat avainasemassa myös väylien tukkimisessa. INSPIRE tulee kokeilemaan lisäksi tapoja tuoda esiin vieraslajien torjuntatyötä Etelä-Pohjanmaan alueella tekeviä vapaaehtoisia, yhdistyksiä ja yrityksiä auttamaan niitä maanomistajia, joilla ei ole mahdollista itse tehdä torjuntaa.

INSPIRE kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita puutarha-alan toimijoita, kuntia ja aktiivisia yhdistyksiä olemaan yhteydessä – haitallisten vieraslajien pysäyttäminen ei onnistu ilman yhteistyötä.

INSPIRE on Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoima EU Interreg Aurora -ohjelman rahoittama hanke, jonka kumppaneina toimivat Vaasan kaupunki ja Ruotsin puolella Västerbottenin lääninhallitus sekä Uumajan kunta.

INSPIRE hankkeen verkkosivu (ely-keskus.fi)