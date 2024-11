Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa joulukorttirahat nuorten mielenterveyden tukemiseen

- Otamme kiitollisena lahjoituksen vastaan. Osuuskauppa Suur-Savo ja sen asiakkaat ovat huomioineet yhden tämän hetken suurimmista huolenaiheista, nuoret ja nuorten mielenterveyden vahvistamisen. Lahjoitusvaroilla Mieli Etelä-Savon mielenterveys ry tarjoaa Osuuskauppa Suur-Savon toiminta-alueella maksutta Nuori Mieli -koulutuksia nuoria kohtaaville aikuisille, opettajille, valmentajille, vanhemmille, isovanhemmille. Nuori Mieli -koulutuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä heitä kohtaavien aikuisten mielenterveysosaamista, kertoo MIELI Etelä-Savon Mielenterveys ry:n kriisikeskuksen johtaja Helena Pohjanvirta.

- On hienoa, että asiakasomistajamme voivat olla mukana vaikuttamassa vastuullisten ja tärkeiden lahjoitusten valintasuuntiin. Nuorten mielenterveyden tukeminen on erityisen ajankohtainen ja tärkeä aihe. Meille on erittäin tärkeää, että voimme olla mukana tukemassa tätä työtä yhdessä MIELI Etelä-Savon Mielenterveys ry:n kanssa, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja, kauppaneuvos Ari Miettinen.

- Nuorten mielenterveyden tukemisella parannetaan elämän mielekkyyden kokemusta sekä vahvistetaan kykyä selvitä elämässä erilaisista haasteista ja vastoinkäymisistä. Joulukorttirahalahjoituksella voimme yhdessä osoittaa joulumieltä ja edesauttaa nuorten hyvinvointia heille vaikeissa elämäntilanteissa, sanoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.

Kysely toteutettiin digitaalisilla SuSa-vuorovaikutusnäytöillä, jotka löytyvät Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan Prismoista, Kauppakeskus Stellasta Sokos Mikkelistä sekä Ravintola Greeneristä Mikkelistä. SuSa-näytöt toimivat vuorovaikutuskanavana asiakkaiden ja osuuskaupan välillä, ja kysymykset vaihtuvat näytöillä säännöllisesti.