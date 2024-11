Vaasan satamatien valmistuvaa yleissuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa

Osallistu yleisötilaisuuteen

Valmistuvaa yleissuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 21.11.2024 klo 17.30–19.30 Sundomin koululla (Sundomintie 13, Vaasa). Kahvitarjoilu klo 17 alkaen.

Tilaisuudessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja suunnittelijan asiantuntijat esittelevät tarkentunutta suunnitelmaluonnosta. Yleisen esittelyn ja keskustelun jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen karttojen äärellä. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille, muille tienkäyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille. Yleissuunnitelmaluonnokseen voi tutustua hankkeen verkkosivuilla 21.11.2024 alkaen.

Yleissuunnitelmaluonnos

Yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetään satamatien uusi linjaus Myrgrundintieltä Kotisarantielle ja edelleen Munsmon ja Tölbyn kylien pohjoispuolelta maantielle 673 (Rantatie) ja siitä edelleen itään valtatielle 8 (Porintie). Suunniteltavan tieosuuden pituus on noin 14,5 kilometriä, josta uuden tielinjauksen pituus on noin 12 kilometriä. Uusi satamatielinjaus on kaksikaistainen seututie, jonka nopeusrajoitus on Myrgrundintien ja Näsintien välillä 50-60 km/h sekä muulla tieosuudella 80 km/h. Maantien 673 sekä valtatien 8 liittymiin suunnitellaan eritasoliittymät, muut liittymät satamatiellä ovat tasoliittymiä. Satamatien ja Näsintien liittymään on esitetty toteutettavaksi kiertoliittymä. Satamatien viereen on suunniteltu jalankulku- ja pyörätie Myrgrundintien ja Näsintie välille. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy Sundomin sillan uudelleen rakentaminen.

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen ennen hankkeen toteuttamista laaditaan tiesuunnitelma ja rakentamissuunnitelma. Hankkeelle ei ole vielä rahoitusta.