Lainojen yhdistäminen voi keventää taloudellista taakkaa huomattavasti

Yhdistelylainasta saadaan paras hyöty, kun sen lisäksi omiin rahankäyttötapoihin tehdään muutoksia. On tärkeää pyrkiä estämään lainojen kertyminen jatkossa. Vain tällä tavalla yhdistelylainasta on pitkäaikaista hyötyä.

Lisäksi on tärkeää kilpailuttaa yhdistelylaina. Euronderin ilmaisessa palvelussa tämä onnistuu helposti. Yhdistelylainahakemus toimitetaan kerralla kymmenille rahoituslaitoksille. Vain yhdellä hakemuksella voi saada lukuisia tarjouksia eri pankeilta. Tarjousten joukosta on helppo valita halvin rahoitus.

Millaisissa tilanteissa lainojen yhdistämisestä voi olla hyötyä?

Lainojen yhdistäminen voi olla erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa luottoja on useita ja taloudenhallintaa on tarpeen yksinkertaistaa. Jos nykyisiin lyhennyksiin kuluu paljon rahaa, saattaa luottojen yhdistäminen olla järkevä ratkaisu. Yhdistely voi olla avain parempaan taloudelliseen tasapainoon erityisesti tiukoissa taloudellisissa tilanteissa. Yhdistelylainan avulla kuukausierästä voidaan saada huomattavasti pienempi, jolloin rahaa jää mukavasti muihin menoihin.

Vakuudettomaan yhdistelylainaan voidaan sisällyttää kulutusluotot, pikavipit, osamaksut ja luottokorttivelat. Niiden yhdistäminen voi helpottaa maksujen hallintaa huomattavasti. Samalla se voi vähentää korkokustannuksia ja kulujen määrää, mikä tuo säästöjä.

Raha-asioiden hallinta muuttuu helpommaksi, kun vastuulla on enää vain yksi kuukausittainen lyhennys usean sijaan. Unohdusten riski pienenee ja ylimääräisiltä muistutusmaksuilta vältytään todennäköisemmin.

Näin lainat yhdistetään

Lainojen yhdistäminen on yksinkertainen prosessi. Ensin lasketaan, minkä verran velkoja on yhteensä, minkä jälkeen täytetään lainahakemus Euronderin nettisivuilla. Euronderin kautta voi hakea vakuudetonta yhdistelylainaa 1 000 eurosta jopa 70 000 euroon asti. Laina-aika on 1–15 vuotta.

Hakemus toimitetaan kymmenille luotonmyöntäjille, joten lainatarjouksia voi tulla useita. Tarjouksia vertailemalla voi löytää hyvinkin halvan yhdistelylainan. Tarjouksissa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti nimelliskorkoon (n. 4,5–20 %), kuluihin (enintään 150 euroa vuodessa) sekä todelliseen vuosikorkoon (yksilöllinen).

Kun paras laina on löytynyt, rahat saa tilille nopeasti, parhaassa tapauksessa jo saman arkipäivän aikana. Näillä rahoilla maksetaan kaikki muut luotot pois. Tällä tavalla jäljelle jää vain yksi kilpailutettu yhdistelylaina, jota lyhennetään kuukausierissä.

Yhdistelylaina kannattaa kilpailuttaa

Yhdistelylaina kannattaa aina kilpailuttaa. Lainanantajilla voi olla huomattavia eroja koroissa ja kuluissa. Euronderin lainavertailupalvelu voi auttaa löytämään parhaat tarjoukset ja lainaehdot yhdistelylainalle. Kilpailutus voi säästää huomattavia summia rahaa.

Kilpailutus on täysin maksutonta, eikä se sido mihinkään. Jos tarjousten joukosta ei tällä kertaa löydy sopivia rahoitusvaihtoehtoja, ei lainaa ole pakko nostaa. Hakemuksen voi täyttää koska tahansa uudestaan yksin tai yhdessä rinnakkaishakijan kanssa.