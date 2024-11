Talentia ja Esperi Care: Mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitsevien asiakkaiden heitteillejättö tulee kalliiksi yhteiskunnalle

Hyvinvointialueet ovat esimerkiksi vähentäneet maksusitoumuksia päihdekuntoutuksiin, mikä on vaikeuttanut hoitoon pääsyä.

– Hoitojaksoja on myös lyhennetty sekä asiakkaita on siirretty kevyempien, tarpeita vastaamattomien palveluiden piiriin. Tämä on paitsi inhimillisesti kestämätöntä, myös taloudellisesti lyhytnäköistä. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien hoitamatta jättäminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia koko yhteiskunnalle, Esperin viestintäjohtaja Jani Nurisalo toteaa.

Mielenterveys- ja päihdeongelmien kustannukset nousevat Suomessa OECD:n raportin mukaan jopa 11 miljardiin euroon vuosittain. Näihin kustannuksiin sisältyvät esimerkiksi sairauspoissaolot, ennenaikainen eläköityminen, terveyspalveluiden käyttö, rikollisuus ja asunnottomuus. Lisäksi yhden vakavasta mielenterveysongelmasta kärsivän henkilön hoitokustannukset voivat olla jopa 40 000 euroa vuodessa. Varhaisen vaiheen ennaltaehkäisevä hoito maksaisi siitä vain murto-osan.

– Sosiaalihuoltolain mukaisesti ennaltaehkäisevien palveluiden tulisi olla ensisijainen auttamismuoto. Palveluntarpeiden arvioinnin viivästyessä ennättävät ongelmat paisua ja aiheuttaa lumipalloefektin, jolla on myös suuria inhimillisiä kustannuksia. Kentältä kantautuu viestejä siitä, että päätöksiä tehdään virkavastuussa olevien viranhaltijoiden sijaan kollektiivisesti ja taloudellisin perustein. Tällainen toiminta on kestämätöntä, eikä se ole sosiaalihuoltolain mukaista tai yksilön tarpeet huomioivaa, Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen sanoo.

Henkilö, jolla on haasteita elämänhallinnassa, mielenterveysongelmia sekä mahdollisesti myös päihteiden riskikäyttöä, kuormittaa yhteiskuntaa monella eri tavalla – päivystyskäynnit, terveyspalvelut, osastojaksot ja asunnottomuus lisääntyvät. Jos palveluihin panostettaisiin ajoissa, olisivat yhteiskunnalle aiheutuvat kokonaiskustannukset merkittävästi alhaisemmat. Samalla vältettäisiin inhimillistä kärsimystä.

– On irvokasta, että samaan aikaan, kun keskustellaan ”Terapiatakuun” säätämisestä, tosiasiallisesti päihde- ja mielenterveyspalveluita ajetaan alas ympäri Suomea. Nykyinen suuntaus on mahdoton, Nurisalo sanoo.

– Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien asiakkaiden pitää saada palvelut. Järjestelmän kuormitus tulee kostautumaan monella ikävällä tavalla, ellei siihen puututa ajoissa, Suominen korostaa.

