Viikonloppu Istanbulissa – tärkeimmät nähtävyydet kahdessa päivässä

Lauantai

8.00–10.00: Turkkilainen aamiainen on paras tapa aloittaa päivä.

Kuuluisa turkkilainen aamiainen on ihanteellinen tapa aloittaa päivä. Kun tilaa aamiaisen Istanbulin kahviloista, joista avautuu henkeäsalpaava näköala Bosporinlahdelle tai kaupungin ylle, voi yllättyä aamiaisen antimista: erilaisia turkkilaisia juustoja, maukkaita vihreitä ja mustia oliiveja Marmarasta ja Egeanmereltä, tuoreita vihanneksia, hunajaa, kotitekoisia hilloja ja kaymakia (hyytelöityä kermaa) sekä menemeniä, joka on välttämätön turkkilainen aamiaisruoka. Se on valmistettu kananmunista, paprikoista ja tomaateista. Kaiken tämän lisäksi on tietenkin tarjolla runsaasti simitiä, lämmintä leipää ja tuoretta teetä tulppaaninmuotoisissa laseissa.

10.00–14.00: Historiallinen niemimaa – ulkoilmamuseo kaupungin sydämessä.

Aamiaisen jälkeen voi tutustua historialliseen niemimaahan, joka esittelee upeasti kaupungin historiaa. Tämän ulkoilmamuseon kohokohtiin kuuluvat majesteettinen ja sanoin kuvaamattoman kaunis Hagia Sophia, dramaattinen Sininen moskeija ja kiehtova Basilica Cistern sekä Topkapın palatsi, jossa ottomaanien sulttaanit asuivat. Sen puutarhassa sijaitsee Istanbulin arkeologinen museo. Alueella on myös useita historiallisia ruokapaikkoja, joissa voi pitää lounastauon ja maistella kuuluisia Sultanahmetin lihapullia.

14.00–16.00: Suuri basaari on tarjonnut kävijöille ”ostosterapiaa” vuosisatojen ajan.

Sultanahmetin lounaan jälkeen on lyhyt kävelymatka vilkkaalle suurbasaarille. Grand Bazaar on kaupungin aarteiden koti, joka kutsuu etsimään oman löytönsä mattojen, keramiikan ja kaakeleiden, korujen – ja monen muun tavaran – häikäisevästä valikoimasta!

16.00–18.00: Bosporin auringonlasku

Nyt on aika ottaa raitiovaunu Eminönüyn ja käydä Maustebasaarissa. Värikkäillä ja aromaattisilla, katetuilla markkinoilla on kojuja, joissa on erilaisia elintarvikkeita ja lääkekasveja, mausteita, kuivattuja hedelmiä ja turkkilaisia herkkuja. Maustebasaarilta on viiden minuutin kävelymatka lauttalaitureille ja Bosporin-kierrokselle. Kierrokset lähtevät yleensä tunnin välein, ja niiden kesto vaihtelee. Lyhyellä kierroksella, joka kestää 90 minuuttia, voi katsella Istanbulin molempia puolia Bosporilta ja ihailla samalla auringonlaskua. Ennen kierroksen aloittamista voi napostella kalaleipää sataman nostalgisista veneistä.

19.30–22.30: Ihana turkkilainen keittiö odottaa illalla.

Bosporin veneretken jälkeen ensimmäinen päivä Istanbulissa kannattaa kruunata herkullisella illallisella yhdessä kaupungin Michelin-tähdillä palkituista ravintoloista. Istanbulin omaleimainen gastronomia tarjoaa herkkuja innovatiivisilta ja rohkeilta kokeilijoilta, jotka ovat ylpeitä perinteistään. Nauti unohtumattomasta ateriasta hienojen turkkilaisten viinien kera.

Sunnuntai

10.00–14.00: Elä kuin istanbulilainen sunnuntaina.

Sunnuntain – ja toisen kaupunkipäivän – voi aloittaa rapeista simitsistä, valkohomejuustosta ja teestä koostuvalla aamiaisella Karaköyn sivukujilla aivan kuin paikallinen istanbulilainen. Tämän jälkeen voi nauttia kävelyretkestä Karaköyssa, joka on kuuluisa boheemeista kahviloistaan ja taidegallerioistaan. Tie vie Galataport Istanbuliin, uudistettuun satamaan ja Karaköyn keskukseen. Tässä modernissa keitaassa täynnä tasokkaita ravintoloita, kahviloita ja kauppoja rantaviivan varrella voi pitää kahvitauon. Tämän jälkeen on vuorossa Istanbul Modern, Turkin ensimmäinen modernin ja nykytaiteen museo. Tähtiarkkitehti Renzo Pianon suunnittelema viisikerroksinen İstanbul Modern -rakennus on yhtä vaikuttava kuin taideteoksetkin. Tämän jälkeen voi vierailla vielä lähellä sijaitsevassa Istanbulin maalaustaiteen ja kuvanveiston museossa, jonka saleissa voi nähdä Turkin parhaiden taiteilijoiden näyttelyitä.

14.00–18.30: Kaupungin sydämessä sijaitsevassa Taksimissa on paljon nähtävää.

Historiallinen Tünel (Tunneli), Turkin ensimmäinen ja maailman toiseksi vanhin maanalainen rautatiejärjestelmä, yhdistää Karaköyn İstiklal-kadulle. Nouse junasta, kaarra tietä pitkin ja kiipeä Istanbulin ikonisimpiin symboleihin kuuluvalle Galatan tornille, josta avautuu panoraamanäkymä muinaiseen kaupunkiin. Kun palaa takaisin İstiklal-kadulle, voi tutustua tähän kuuluisaan kävelykatuun kävellen tai nostalgisella punaisella raitiovaunulla. Komeat rakennukset, arkadit, suuret ja pienet kaupat, galleriat, kirjakaupat ja kuuluisat kirkot – erityisesti Pyhä Antuan – sekä paljon muuta...

Katukierroksellasi katujen herkuista tunnetussa Istanbulissa voi nuuhkia ja nauttia monia herkullisia erikoisuuksia, kuten tuoksuvat paahdetut kastanjat ja grillatut maissit, täytetyt tai paistetut simpukat, kokoreçis ja muut maukkaat välipalat.

19.00–23.30: Pidä hauskaa kuin istanbulilainen.

Kävely İstiklal-katua pitkin päättyy Taksim-aukiolle ja yhteen kaupungin suurista taidetemppeleistä, upeaan Atatürk-kulttuurikeskukseen (AKM). AKM:n upeassa oopperasalissa, johon mahtuu yli kaksi tuhatta ihmistä, järjestetään maailmanluokan esityksiä ja konsertteja. Esityksen jälkeen voi palata İstiklal-kadulle ja päättää illan mezeillä, kalalla ja rakilla yhdessä alueen kuuluisista tavernoista.