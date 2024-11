Petri Jakonen on Palloliiton ja Salibandyliiton ehdokas Olympiakomitean hallitukseen

Jakosen ehdottomiin vahvuuksiin kuuluvat strateginen ajattelu, strategian toimeenpano ja myyntihenkisyys. Nämä ovat sellaisia ominaisuuksia, joita juuri tässä hetkessä Olympiakomitean hallituksessa tarvitaan. Lisäksi Jakosen pitkä kokemus eri rooleissa, pelaajana, seurajohtajana, lajiliitossa sekä urheiluopistossa antaa hänelle erinomaisen ymmärryksen ja näkemyksen koko suomalaisen urheilukentän tilanteesta. Näkemyksen, jonka hän uskaltaa ja osaa tuoda esille.

– Jako on erittäin luova, dynaaminen ja aikaansaava, hänen kanssaan asioita tapahtuu. Hän on johtanut Eerikkilää menestyksekkäästi jo vuosien ajan ja tulee tuomaan hallitustyöskentelyyn varmasti uusia ajatuksia, kuvailee ehdokasta Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.

Jakosella on aina ollut hyvin laaja-alainen näkemys liikuntaan ja huippu-urheiluun, mutta oman ammattiurheilijataustansa ja työkokemuksensa myötä hän tuntee erityisen hyvin joukkuelajien vahvuudet, tarpeet ja kehityskohteet.

– Tällä hetkellä urheilukenttä tarvitsee yhteistyötä ja johtajuutta, jotta pääsemme eteenpäin viime aikojen haasteista. Monivuotinen yhteistyömme Jakosen kanssa on osoittanut, että häneltä löytyy tämän edistämiseen tarvittavia yhteistyötaitoja, rohkeutta ja draivia, kertoo Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori.

Jakonen on entinen ammattilaisjalkapalloilija, jolla on mittavan seurajoukkueuran lisäksi tilillään 26 A-maaottelua. Pelaajauran jälkeen Jakonen on ennen Eerikkilään siirtymistään työskennellyt mm. FC TPS Turku Oy:n toimitusjohtajana 2001–2009 ja Suomen Palloliiton huippujalkapallojohtajana 2009–2013. Jakonen on toiminut myös Suomen Urheiluopistot ry:n puheenjohtajana vuosina 2021–2023 ja kuulunut sen hallitukseen yhteensä 11 vuoden ajan. Lisäksi Jakonen istuu Jalkapalloalumnien hallituksessa ja on toiminut aiemmin myös Jalkapallon Pelaajayhdistyksen puheenjohtajana.



LISÄTIETOJA:



Petri Jakonen, toimitusjohtaja, Eerikkilän urheiluopisto

p. 050 533 3600, petri.jakonen@eerikkila.fi



Ari Lahti, puheenjohtaja, Suomen Palloliitto

p. 0400 601 579, ari.lahti@palloliitto.fi

Kaarina Vuori, puheenjohtaja, Suomen Salibandyliitto

p. 040 721 3553, kaarina.vuori@salibandy.fi