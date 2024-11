Istanbulin Prinssisaaret tarjoavat rentouttavan ja idyllisen piilopaikan syystalvella matkaileville

Prinssisaaret (Princes’ Islands) ovat saaneet nimensä itäisen Rooman kaudelta, jolloin dynastian jäsenet, kuten prinssit, lähetettiin tänne maanpakoon. Nykyään saariryhmä on lomailijoille täydellinen pakopaikka, jonka vehreät maisemat ja arkkitehtuurin ihmeet, kuten lumoavat kartanot ja upeat kirkot, tarjoavat näkymän kaupungin monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Lisäksi kunnan sähköajoneuvot muuten liikennevapailla kaduilla lisäävät paikan vetovoimaa paikallisten sekä matkailijoiden keskuudessa.

Saaristoon kuuluu yhdeksän kaunista saarta. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ja Kınalıada ovat kuitenkin suosituimpia. Molemmilta puolilta kaupunkia pääsee saarille rauhallisella lauttamatkalla, jonka aikana voi nauttia Bosporin upeista näkymistä. Perillä Marmaranmeren keskellä sijaitseviin piilotettuihin paratiiseihin tutustuminen on helppoa: Kävele viehättävillä kaduilla tai vuokraa polkupyörä. Ihaile viehättäviä taloja, arkkitehtuurin ihmeitä, upeita viheralueita ja merinäköaloja. Nauti turkkilaisen keittiön paikallisia herkkuja, kuten kauden tuoretta kalaa ja meze-ruokia (alkupaloja), rakın tai alueellisten viinien kera rantaravintoloissa.

Büyükada: Saariston suurin saari

Büyükada, joka tarkoittaa turkiksi ”suurta saarta”, on suurin Prinssisaarista. Vaikka se on hyvin lähellä Istanbulia, Büyükadan tunnelma tuntuu olevan kuin toisesta maailmasta. Saaren ikoninen kellotorni tervehtii vierailijaa lautalta noustessa. Büyükadassa kannattaa vuokrata polkupyörä ja lähteä kaduille, jotka ovat täynnä bougainvillean ja lumoavien kartanoiden tuoksua. Kannattaa myös vierailla saaren korkeimmalla kukkulalla Yücetepessä sijaitsevassa Aya Yorgi -kirkossa, joka vaatii jyrkän rinteen kiipeämistä, jotta voi todistaa parhaan auringonlaskun. Muut nähtävyydet ovat muun muassa Prinssisaaren museo, turkkilaisen kirjailijan Reşat Nuri Güntekinin asuinpaikka ja Adakule, joka toimii saaren palotornina. Lisäksi viimeaikaisten kunnostusten jälkeen monet historialliset rakennukset ovat alkaneet toimia Büyükadan kulttuuri- ja taidepaikkoina, joissa järjestetään erilaisia tapahtumia.

Heybeliada: Vihreä saari

Istanbulin toiseksi suurin ja vihrein saari Heybeliada on saanut nimensä satulalaukkua muistuttavan ulkonäkönsä mukaan. Saari on yksi parhaista esimerkeistä Istanbulin rauhassa ja sopusoinnussa elävästä monimuotoisesta yhteisöstä. Aya Yorgi Cliffin luostari, Bet Yaakovin synagoga ja Aya Nikolan kirkkoovatkin saaren nähtävyyksiä. Istanbulilaisille Heybeliada on jo pitkään ollut pakopaikka, jossa voi istua jättiläispuiden varjossa, kokoontua ystävien kanssa historiallisessa meyhanessa (paikallinen taverna), maistella harvinaisia ikivanhoilla resepteillä valmistettuja kalaherkkuja ja ihailla upeita taloja jäätelöä nauttien. Nostalgian ja rauhallisuuden tunteen lisäksi Heybeliadan luonnonkauneus on suuri vetovoimatekijä. Paras paikka tutkia saaren luontoa on ilman muuta Değirmenburnun luonnonpuisto.

Burgazada: Seesteinen saariston keidas

Burgazada, Prinssisaarista kolmanneksi suurin, on ehkä saariston rauhallisin. Saari toivottaa vierailijat tervetulleiksi vaikuttavilla kartanoilla, luostareilla ja maisemallisella kauneudella. Muista saarista poiketen Burgazadalla on vain yksi kukkula. Bayrak Tepe ja tällä kukkulalla sijaitsevan Hristosin luostarin rauniot ovat suosittu pysähdyspaikka saarella. Kannattaa myös vierailla turkkilaisen kirjallisuuden keskeisiin hahmoihin kuuluvan Sait Faik Abasıyanıkin talossa, joka on muutettu museoksi. Muita tärkeitä rakennuksia saarella ovat Aya Yanin kirkko ja Aya Yorgi Garibin luostari.

Kınalıada: punertava saari lähimpänä Istanbulia

Kınalıada on Istanbulia lähimpänä oleva saari, ja se on ihanteellinen nopea pakopaikka helppoa ja rauhallista lomaa varten. Saaren nimi viittaa punertavaan maaperään ja on tullut turkinkielisestä sanasta, joka tarkoittaa hennaa. Täällä voi helposti tutustua saareen ja vierailla pakollisissa nähtävyyksissä, kuten Surp Krikor Lusavoricin kirkossa, sillä matka kestää kaukaisimpaankin pisteeseen vain puoli tuntia.

Saaren viehätys piilee kuitenkin sen pienissä yksityiskohdissa, kuten viehättävissä kirjakaupoissa, viihtyisissä kahviloissa ja viehättävässä rantakadussa, joka sopii täydellisesti auringonlaskukävelyihin. Älä hukkaa tilaisuutta käydä paikallisessa konditoriapajassa, josta saat ainutlaatuisia saariherkkuja, tai kävellä löytämässä pieniä käsityöläisliikkeitä, joissa myydään käsintehtyjä muistoesineitä!