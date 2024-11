Veikkaus tutki Liigan alkukauden vedonlyönnin pelaamisdataa: Kouvolassa pelataan eniten tasapelejä ja Mikkelissä omaa seuraa vastaan

Pitkävedossa korkeimmat kertoimet jääkiekossa ovat tarjolla tasapelejä veikkaaville. Eniten tasapelejä, eli ristejä oman kaupungin seuran otteluihin pelataan Kouvolassa.



- Kun KooKoon otteluita on alkukauden aikana myös päätynyt tasapeleihin, ovat KooKoon otteluita pelanneet kouvolalaiset olleet myös voitollisia Liiga-kohteiden pelaajia ja menestyneet selvästi parhaiten (palautusprosentti on peräti 117,4 %), Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara nostaa.



- Kouvolan KooKoo pelasi heti kauden alkuun kaksi jatkoaikapeliä, ja itse asiassa viime kaudellakin niitä oli KooKoolla jonkin verran Liigan keskiarvoa enemmän. Tällä voi olla pientä vaikutusta jakaumaan - tai luultavammin Kouvolassa vaan asuu "tasuripappoja" muuta maata enemmän!



Myös kuopiolaiset ovat olleet niukasti voitolla palautusprosentilla (100,5 %)mitaten kaikista KalPan alkukauden otteluista voitolla ja pelanneet otteluissa 62 prosenttisesti KalPan voittoja.



HIFK:n ja Kiekko-Espoon otteluita pelanneet helsinkiläiset (palautusprosentti 91,7 %) ja espoolaiset (93,3 %) ovat myös menestyneet oman alueen seurojensa Pitkäveto-kohteissa melko hyvin.



Espoossa on pelattu tosin paljon Kiekko-Espoon vastustajia. Tämä johtunee siitä, että pääkaupunkiseudulla seurojen kannattaminen hajaantuu. Varmasti näin tapahtuu hieman myös muissa kaupungeissa.



Joukkueiden menestys näkyy vaikuttavan melko suoraviivaisesti luottoon omassa kaupungissa.



- Espoo tosin yllättää tässä tosiaan vahvasti. Vaikka Espoossa asuu varmasti paljon muidenkin joukkueiden kannattajia, olisin kuvitellut hyvän alkukauden näkyvän Kiekko-Espoo-myönteisempänä jakaumana, Eirtovaara arvioi.

-Heti Liigan ensimmäisellä viikolla pelattiin pääkaupunkiseudun ottelu Kiekko-Espoo-HIFK, jossa vierasjoukkue keräsi poikkeuksellisen vahvasti peliä läpi päivän. Ehkä tämä näkyy jonkin verran espoolaisten luvuissa.



Eirtovaara nostaa myös esiin Hämeenlinnan.



- Selkeästi HPK:n kotikaupunki hyppää silmille tilastosta. Hämeenlinnassa on luotettu suorastaan hämmentävän kovasti HPK:n menestykseen (52 % HPK:n voiton puolesta) otteluissaan.



Tampereella on kaksi Liiga-seuraa Ilves ja Tappara. Kumman puolesta pelataankaan enemmän?



- 1X2-kohteiden alkukauden datan pohjalta tämä kääntyy aivan hiuksenhienosti Tapparalle. Otteluissa, joissa Tappara on pelannut, Tapparan voittoa on pelattu 70 % asetetuista tamperelaisista vedoista. Ja Ilveksen osalta lukema on 68 %. Oman alueen luotto tamperelaisseuroihin on ylipäätään heti HIFK:n jälkeen korkeimmalla tasolla, Teemu Eirtovaara sanoo.



Vedonlyöntimielessä tamperelaisten kamppailuihin liittyy myös hieman häilyvän kotiedun merkitys verrattuna muihin Liiga-paikkakuntiin.



-Tampereen paikallispelissä huomionarvoista on, että valtaosa kotiedusta katoaa. Keskimäärin Liigassa kotietu parantaa kotijoukkueen voitonmahdollisuuksia noin kuudella prosenttiyksiköllä. Kun Tappara ja Ilves kohtaavat, etu pienenee noin yhteen prosenttiyksikköön. Sen verran voi laskea vaihtoedulle ja sille, että paikallispeliä isännöivällä joukkueella on enemmän kannattajiaan paikalla katsomossa.

Veikkauksen vedonlyönnissä vähiten oman alueen seuran voittoon on alkukauden osalta uskottu Mikkelissä ja Jyväskylässä. JYP:n otteluissa jyväskyläläiset ovat merkinneet JYP:n voittajaksi 33 % kohteista ja Mikkelissä mikkeliläisten lukema on 31 %.



Asukaslukuun suhteutettuna aktiivisimmin Pitkävetoa pelataan Liiga-paikkakunnista Raumalla ja Porissa.



- Satakunnassa Liiga selvästi kiinnostaa vedonlyöjiä. Se, että se ei ole alkukaudesta tuonut mukanaan vedonlyöntimenestystä, lienee vain sattumaa. Mutta ainakaan ei Pori-Rauma -akselilla päästä liikaa kuittailemaan kumpaankaan suuntaan! Teemu Eirtovaara hymähtää.

-Pelivaihtoja seuratessani olen huomannut, että usein vedonlyöjät reagoi usein vahvasti jo yksittäiseen otteluun. Jos esimerkiksi HIFK ottaa komean voiton, luottoa riittää seuraavan kierroksen ottelussa, kun taas nihkeän tappion jälkeen IFK:ta pelataan selvästi maltillisemmin, Liiga-vedonlyönnin pitkän linjan asiantuntija Eirtovaara nostaa.



Veikkauksen Liigan Pitkäveto-kohteissa palautusprosentti on pelipäivinä 95 – 96 %. Veikkauksen kertoimenlaskijat laskevat kertoimet suosittuihin Liiga-kohteisiin.





Liiga-seura Oman seuran voitto ottelussa Tasapeli Vastustajan voitto HIFK 70 % 17 % 14 % TAPPARA 70 % 14 % 16 % ILVES 68 % 13 % 19 % KALPA 62 % 15 % 23 % PELICANS 58 % 12 % 30 % KÄRPÄT 57 % 15 % 28 % ÄSSÄT 55 % 13 % 33 % HPK 52 % 14 % 34 % SPORT 51 % 15 % 35 % LUKKO 50 % 17 % 34 % TPS 49 % 17 % 34 % SAIPA 49 % 16 % 35 % KOOKOO 46 % 19 % 35 % KIEKKO-ESPOO 40 % 15 % 45 % JYP 33 % 12 % 55 % JUKURIT 31 % 14 % 55 %

Alkukauden suurin Liiga-Pitkävedon voitto Kouvolaan



Liigan alkukauden suurin Pitkävedosta jaettu Liiga-kohteiden voitto osui marraskuun alussa Kouvolaan. Kouvolalaisen nettipelaajan rivissä oli oikein kahdeksan ottelua, joista neljä oli tasapelejä. Voittaja oli pelannut kotikaupunkinsa KooKoota vastaan ja oikea merkki oli hänen rivissään Ilveksen vierasvoitto. Onnekas Liiga-vedonlyöjä voitti viiden euron panoksella 64 495 euroa.



Alkukauden suurin Pitkäveto-voitto Liiga-kohteista tuli seuraavilla kohteilla lauantain 2.11. kierroksella



TPS-Tappara tasapeli, kerroin 4,10

Jukurit – Kiekko-Espoo tasapeli, kerroin 4,25

KalPa – JYP kotivoitto, kerroin 1,53

Kärpät - HIFK tasapeli, kerroin 4,35

KooKoo – Ilves vierasvoitto, kerroin 1,89

Lukko – Pelicans vierasvoitto, kerroin 5,00

SaiPa - Ässät kotivoitto, kerroin 2,14

Sport – HPK tasapeli, kerroin 5,5



Kokonaiskerroin 12 899,16

Panos 5 euroa

Voitto 64 495,84 euroa