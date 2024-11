Vuoden sähköurakoitsija 2024 on Sähkö-Jore oy

Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry valitsee Vuoden sähköurakoitsijan vuosittain jäsenyritystensä joukosta. Sähköurakoitsijapäivillä Helsingissä 13.11. palkinnon saanut Sähkö-Jore oy työllistää seitsemän henkilöä ja teki vuonna 2023 yli 2,6 miljoonan euron liikevaihdon.

Valitsijaraati arvostaa urakoitsijan vastuullista toimintatapaa, hyvää mainetta, liiketoiminnan kannattavuutta ja aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan. Vuoden sähköurakoitsija toimii esikuvana koko alalle.

Sähkö-Jore on suvun yhteinen yritys

Sähkö-Joren toimitusjohtajana toimii vuonna 1981 syntynyt Ari-Pekka Immonen, joka siirtyy Jouni Immosen tilalle 1.1.2025 alkaen sukupolvenvaihdoksen myötä.

Yrityksen nimi tulee Jouni ja Reijo Immosen nimistä. Heidän lisäkseen yrityksessä työskentelevät Kari Immonen, Karin poika Ari-Pekka, Reijon tytär Miia, Jounin poika Joonas ja Sami Pihlaja ainoana suvun ulkopuolisena osakkaana.

Yrityksellä on meneillään kahden suuren koulurakennuksen sähköistys, minkä lisäksi töitä tehdään myös esimerkiksi Koneen ja Konecranesin Hyvinkään ja Hämeenlinnan tuotantolaitoksilla sekä koulutuspalveluita tarjoavalle Kiipula-säätiölle. Pari vuotta sitten yritys vastasi Lidlin Turengin jakelukeskuksen valaistusremontista ja kylmälaitteiden sähköistyksestä.

Hyvä maine on edellytys KVR-urakoiden saamiselle

Sähkö-Jore on erikoistunut uudisrakentamisen kokonaisvastuurakentamiseen. KVR-urakoiden saamisessa hyvä maine ja laadukas työ ovat ehdottomia edellytyksiä. Laadun varmistamiseksi yrityksellä on käytössä esimerkiksi STUL kohdelaatu -laatujärjestelmä. Yrityksen luottoluokitus on ollut yli kymmenen vuotta AAA.

”Me toitotamme aina kaikille aliurakoitsijoillemmekin, että työt pitää tehdä kerrasta hyvin, ja niin, että kaikki voivat olla ylpeitä omasta työstään”, Jouni Immonen sanoo.

Yritys on saanut useita muitakin tunnustuksia, kuten esimerkiksi useita Kauppalehden Menestyjä-palkintoja ja Hämeen yrittäjät ry:n paikallisyhdistyksen Janakkalan yrittäjät ry:n tunnustuksia.

Sähkö-Jore oy

Perustettu: Vuonna 1997.

Kotipaikka: Janakkalan Turenki.

Toimitusjohtaja: Ari-Pekka Immonen.

Henkilökuntaa: Seitsemän, joista osakkaita viisi.

Toimialue: Kanta- ja Päijät-Häme, Pohjois-Uusimaa.

Toimiala: Sähköurakointi ja -suunnittelu, sähkötarvikekauppa.