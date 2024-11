Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Savon hyvinvointialue arvioivat yhteispäivystyksen toimintaa sekä omavalvonnan toteutumista

Ohjaus- ja arviointikäynnin keskeisenä tarkoituksena oli selvittää omavalvonnan toteutumisen käytäntöjä ja arvioida yhteispäivystyksen toimintaan liittyviä riskejä Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Yhteispäivystyksen monimuotoinen toiminta

Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteispäivystys tuottaa erityispalveluiden yleis- ja akuuttilääketieteen lääkärityön. Muiden erikoisalojen osalta vastuu tuottamisesta on muilla klinikoilla. Peruspalvelut tuottavat perusterveydenhuollon päivystyksellistä palvelua. Psykiatrian päivystävä lääkäri toimii päivystysalueella tai Lainesairaalassa, lastenpsykiatria Alavassa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on osa yhteispäivystystä.

Iisalmessa ja Varkaudessa toimivat yleislääketieteen ympärivuorokautiset päivystyspisteet, joiden toimintaan on poikkeuslupa vuoden 2025 loppuun saakka. Kaikissa kolmessa päivystysyksikössä on eri potilastietojärjestelmät. Yhteiseen sairauskertomusjärjestelmään siirtymisen tavoiteaikataulu on vuoden 2026 loppuun mennessä.

Omavalvontasuunnitelma valmisteilla

Pohjois-Savon hyvinvointialue totesi, että yhteispäivystyksen omavalvontasuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi ja julkaistavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuonna 2024 voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annettu laki edellyttää, että palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma palveluyksiköittäin päivittäisen toiminnan laadun, asianmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seurantaa varten.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antoi 15.5.2024 voimaan tulleen määräyksen omavalvontasuunnitelmien sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikön omavalvontasuunnitelma | Valvira.

Omavalvonta osana arjen toimintaa

Vaikka omavalvontasuunnitelma on vielä rakenteilla, Pohjois-Savon hyvinvointialue seuraa yhteispäivystyksen palvelun toteutumista, turvallisuutta ja laatua tilannekuvaa ylläpitämällä, palautteiden, muistutusten sekä valvovan viranomaisen palautteiden kautta. Käytössä on vaara- ja haittatapahtumakäytäntöjä ohjaava prosessi.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella seurataan päivystyksen käyntimääriä ja läpimenoaikojen kehitystä. Potilaiden jatkohoitoon pääsy on ajoittain ruuhkautunut. Myös pitkät jonot palveluasumiseen näkyvät päivystyksen läpimenoajoissa.

Henkilöstöresurssia seurataan säännöllisesti ja tilanteet pyritään ennakoimaan vuorokohtaisesti. Haasteina on tunnistettu esihenkilöiden (erityisesti lääkärijohdon) vaihtuvuus ja määräaikaiset työsuhteet. Päivystyksiin on kuitenkin saatu rekrytoitua henkilöstöä hyvin.

Työn kuormittavuus päivystysyksikössä on tunnistettu ja sen suhteen on ryhdytty toimenpiteisiin.

Valvontahavainnoista voidaan todeta, että kantelujen määrät koskien yhteispäivystystä ovat olleet varsin vähäiset vuosina 2022–2024, totesi aluehallintoylilääkäri Vivian Reinhold Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

