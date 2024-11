Heureka edelleen suositelluin vapaa-ajankeskus

Heureka ylsi tutkimuksessa suosittelutodennäköisyyttä osoittavalla nettosuositteluindeksillä (Net Promoter Score NPS) ensimmäiselle sijalle ohi kaikkien muiden vapaa-ajankeskusten. Vastanneista jopa 46 % suosittelisi vahvasti Heurekaa eli antoi asteikolla 0–10 arvosanaksi 9 tai 10 vastatessaan kysymykseen ”kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte vapaa-ajankeskusta”.

Tutkimuksen vastaajat arvioivat vapaa-ajankeskuksia myös kymmenen eri mielikuvatekijän perusteella. Kun lasketaan yhteen kaikista mielikuvatekijöistä annetut kaikkien vastaajien arviot, ylsi Heureka vertailussa ensimmäiseksi. Tutkimuksessa kysytyt mielikuvatekijät olivat: hintataso, sijainti, monipuolisuus, siisteys, sopivuus koko perheelle, kohteen/laitteiden kunto, henkilökunnan palvelualttius, kahvila-/ravintolapalvelut, uudistuva ja kehittyvä kohde sekä vastuullinen kohde.

Tutkimuksen vastaajat arvioivat vapaa-ajankeskuksia myös yleisarvosanalla asteikolla 4–10. Yleisarvosanallaan 8,23 Heureka jäi vain täpärästi yhdellä sadasosalla kakkoseksi maan suurimmalle eläintarhalle, mutta ohitti muun muassa tunnetuimmat ja isoimmat huvipuistot. Vapaa-ajankeskusten saamat yleisarvosanat vaihtelivat tänä vuonna välillä 8,24–7,16.

Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin myös, mihin vapaa-ajankohteeseen he menisivät mieluiten seuraavan vuoden aikana, mikäli saisivat valita vapaasti, ja missä kohteissa aikoo/suunnittelee vierailevansa seuraavan vuoden aikana. Näihin vastanneiden mielestä Heureka oli toiseksi houkuttelevin vapaa-ajan kohde, johon sekä haluttaisiin mennä vierailulle että on suunniteltu vierailua.

Heureka on pysynyt suosittelutodennäköisyydessä ja mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksessa kärkisijalla jo useampana vuonna peräkkäin. Kuten tutkimuksen vastaajatkin näkevät, tarjontamme sopii koko perheelle ja olemme uudistuva ja kehittyvä kohde, toteaa Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.

Tutkimuksessa mukana olleesta 31 vapaa-ajankeskuksesta Heureka on neljänneksi tunnetuin. Jopa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tuntee Heurekan. Heurekan kokonaistunnettuus on kasvanut vuosi vuodelta ja on kahtena viimeisimpänä vuonna ollut tämän tutkimuksen mukaan jo 90 %.

Taloustutkimuksen internetpaneelissa toteuttamaan Vapaa-ajankeskusten imagot -tutkimus on osa vuosittaista Suomi tänään -monitilaajatutkimusta. Tutkimuksen vapaa-ajankeskuksia koskevaan osioon vastasi tänä vuonna yhteensä 2 582 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista aikavälillä 20.9 -2.10.2024. Taloustutkimus Oy:n omasta toimeksiannosta tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eri vapaa-ajankeskusten tunnettuutta ja imagoa kuluttajien keskuudessa.

Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, puh. 040 9015 244

Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295

Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Outi Salonen, outi.salonen@taloustutkimus.fi, puh. 010 758 5425