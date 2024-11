Sofia Virta: Väkivaltaa ei ”ansaita” – syy on aina tekijässä

Virta on julkisuudessa kertonut omista kokemuksistaan lähisuhdeväkivallan uhrina ja hän on myös Eduskunnan väkivallan vastaisen verkoston perustaja. Hän puhui naisiin kohdistuvasta väkivallasta myös eduskunnan kyselytunnilla 24. lokakuuta, jolloin koko sali hiljeni kuuntelemaan Virtaa.

– Väkivaltaa ei ”ansaita”. Syy on aina tekijässä. Tiedän miten tärkeää tämä on kuulla uudestaan ja uudestaan jokaisen, joka on joutunut väkivallan uhriksi ja jota on tekijän toimesta teosta mahdollisesti – ja tyypillisesti – syyllistetty, Virta kommentoi tuoreita tutkimustuloksia.



Virran mukaan väkivallan kitkemiseksi tarvitaan ratkaisuja – ei syyttelyä.

– Ratkaisuja ei löydy syyttelemällä mutta ei myöskään vaikenemalla. Asenteiden muuttamisessa tarvitsemme kasvatusta, koulutusta, roolimalleja sekä keskustelukulttuuria, joka rakentaa – ei riko. On varmistettava, että jokainen voi olla osa ratkaisua sekä pidettävä tinkimättömästi kiinni siitä, että väkivalta on aina väärin, sille ei ole missään tilaa ja siitä joutuu aina vastuuseen, Virta korostaa.



Virta painottaa rakentavan julkisen keskustelun ja roolimallien merkitystä.



– Poliitikkona, puolueen puheenjohtajana ja roolimallina on vastuullani paitsi peräänkuuluttaa rakentavaa keskustelua myös omilla sanoillani edustaa sitä ja mielestäni on kohtuullista edellyttää sitä myös muilta poliitikoilta. Meidän päättäjien on tehtävä kaikkemme, jotta sukupuolien välinen vastakkainasettelu ei syvene. Tasa-arvo ei ole keneltäkään pois – se on meille kaikille yhteinen tavoite, meitä kaikkia yhtä lailla hyödyttävä tavoite. Yhteisenä tavoitteena pitää olla Suomi, jossa kaikki kokevat olevansa turvassa ja arvostettuja – sukupuolesta riippumatta, Virta kiteyttää.