Keski-Suomen hyvinvointialueen tulee korjata sosiaalihuollon päätöksenteko- ja palveluprosessit asiakkaan edun ja lain mukaisiksi

Aluehallintovirasto on kehottanut hyvinvointialuetta lopettamaan käytännön, jossa asiakkaan on vaihdettava kotikunta saadakseen palveluita. Lisäksi aluehallintovirasto kehottaa, että hyvinvointialue varmistaa palvelutarpeen arvioinnin toteutuksen ja laatii asiakkaille perustellut, muutoksenhakukelpoiset päätökset sekä asiakassuunnitelmat, jotka perustuvat palvelutarpeen arviointiin. Asumispalvelut on myönnettävä toistaiseksi, ellei määräaikaiselle ratkaisulle ole erityisiä perusteita.

Aluehallintovirasto arvioi, että hyvinvointialueella on edelleen aiemmasta hallinnollisesta ohjauksesta huolimatta merkittäviä puutteita sosiaalihuollon palveluprosessin eri vaiheissa. Toimintakäytännöt vaarantavat asiakkaan oikeusturvaa.

Jos asiakas on asunut jo useita vuosia asumispalveluyksikössä, paikasta on usein muodostunut hänelle koti, jossa on läheisiä ihmissuhteita. Tällaisessa tilanteessa asiakkaan etu ja lainsäädäntö eivät salli palvelun heikentämistä tai kotikunnan vaihtamiseen velvoittamista yksipuolisesti ja ilman asianmukaista kuulemista, varsinkaan lyhyellä varoitusajalla. Asiakkaalla on kotikuntalain mukainen valintaoikeus tietyissä tilanteissa, mutta häntä ei voi siihen pakottaa.

- Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla on varmistettava, että he saavat ymmärrettävän selvityksen toimenpidevaihtoehdoista ja oikeuksistaan, toteaa ylitarkastaja Jaana Aarnio.

Hyvinvointialue on toiminut asianmukaisesti siltä osin, että asiakkaiden omatyöntekijänä on ollut sosiaalityöntekijä. Kuitenkin asiakkaiden palvelut on saatettu myöntää lyhkäisissä 1–3 kuukauden määräaikaisissa jaksoissa, huolimatta siitä, että palvelutarve on pysynyt ennallaan jopa vuosien ajan. Toimintakäytäntö, jonka mukaan palvelun jatkuminen nykyisessä asumisyksikössä edellyttää kotikunnan vaihtamista, on asiakkaille kohtuuton, lainsäädännön ja luottamuksensuojaperiaatteen vastainen.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialueelta selvitystä ja arvioi saamansa selvityksen perusteella tarvittavia jatkotoimenpiteitä.