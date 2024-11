Haukiputaan sosiaali- ja terveyskeskuksen infopisteen aukioloajat muuttuvat 18.11. alkaen

Aikaisemmin asiakkaat ovat voineet asioida infopisteellä sosiaali- ja terveyskeskuksen aukioloaikojen mukaisesti.

Infopiste sijaitsee Haukiputaan sosiaali- ja terveyskeskuksessa osoitteessa Simppulantie 15, Haukipudas. Sisäänkäynti on ovesta A3.

Asiointi on mahdollista puhelimitse sekä Digitaalisessa sote-keskuksessa

Asukkaiden on mahdollista asioida myös Digitaalisessa sote-keskuksessa Pohteen verkkosivujen kautta. Chatissa voi keskustella sairaanhoitajan vastaanotolla ilman ajanvarausta ja tarvittaessa voi saada ajan lääkärin tai sairaanhoitajan videovastaanotolle. Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7–21 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 8–18. Mielenterveys-chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–20. Lisätiedot Digitaalisesta sote-keskuksesta.

Puhelimitse Haukiputaan sosiaali- ja terveyskeskus palvelee maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15 numerossa 08 669 2043.