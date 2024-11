Lappeenrannan kesäteatteriin Pesänjako

Lappeenrannan kesäteatterinäytelmän tuottajatahona aloitti kauden 2024 alussa muusikko-näyttelijä Ville Pusan, muusikko-näyttelijä Sami Hintsasen ja vuoden näyttelijäksikin valitun näyttelijä Jani Karvisen perustama, teatteriesitysten tuottamiseen erikoistunut Pinky Ponky Productions Oy. Teatterin ja musiikin parissa yli 25 vuotta työskennelleet taiteilijat tuottavat Lappeenrannan lisäksi esityksiä myös eri puolille Suomea.

”Lappeenrannan upea kesäteatteri oli meille tänä kesänä paitsi suuri kunnia, myös menestys. Pave Maijasen musiikista ammentava Lähtisitkö myi loppuun lähes jokaisena iltana ja kävijöitä oli kaikkiaan 15 000. Oli upeaa nähdä, miten ihmiset eri puolilta Suomea kokoontuivat jonottamaan peruutuspaikkoja ennen esityksiä. Kannattaa siis olla ajoissa liikenteessä, ettei jää ensi kesänä ilman lippua, koska myös Pesänjako on hulvaton ja mahtava teatterikappale", kertoo teatterin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Ville Pusa.

Pesänjako naurattanut jo kymmeniä tuhansia

Ensi kesänä Lappeenrannan kesäteatteriyleisöä viihdyttää Pesänjako. Musiikkikomedian ovat viime kesänä nähdyn Lähtisitkö-esityksen tapaan käsikirjoittaneet Pinky Ponky Productions ja Marika Vapaavuori, joka vastaa myös suositun musiikkikomedian ohjauksesta.

”Jatkamme Lappeenrannassa takuuvarmojen hittien tahtiin, kun kesäkomediamme tarinaan linkittyy vahvasti Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin sielukas musiikki”, kertoo musiikkikomedian tuottaja Sami Hintsanen ja jatkaa:

”Pesänjako on nykyaikaan sijoittuva musiikkikomedia, jossa on kaikki suomalaista kesäteatteriyleisöä naurattavat ainekset. Konsepti on todennettu toimivaksi, sillä komedia on hurmannut yleisönsä jo Pyynikin, Meri-Oulun ja Samppalinnan kesäteattereissa ja sen on nähnyt yli 40.000 ihmistä. Pesänjaon tuotanto onkin tiimimme varmassa hallussa ja se on hioutunut matkan varrella timantiksi. Odotamme Lappeenrantaan nauruntäyteistä kesää.”

Rikollisen hauska musikaalikomedia Pesänjako on väärinkäsitysten värittämä tapahtumarikas sattumusten sarja, jonka komedian kuninkaalliset mehustavat herkullisella näyttelijäntyöllä. Rooleissa nähdään mm. Sari Siikander, Mikko Rantaniva, Sami Hintsanen, Mari Turunen ja Ville Majamaa. Näytelmässä on mukana myös enkeliääninen Senni Raappana, Louie So ja Pasi Sarikoski sekä hurmaavat alpakat Jackson ja Suttura.

Pesänjako esitetään Lappeenrannan kesäteatterissa 26.6.-2.8.2025. Liput myynnissä lippu.fi, lippujen hinnat 33-42 euroa.