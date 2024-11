Selvitys: Vain puolet yrityksistä kouluttaa hallituksen jäseniään

Lapin yritysten hallitustyöskentelyssä on havaittavissa strategisempi ja vaativampi suunta, mikä ilmenee Anne Harjulahden pro gradu -tutkielmassa.

Selvitykseen osallistuneiden yritysten mukaan lappilaisyritysten hallituksissa on keskimäärin viisi jäsentä, joiden ikä on tyypillisesti 45–54 vuotta tai vanhempi. Hallituksessa miehiä on keskimäärin 73%.

Nykyisin hallitusten rooli ei rajoitu vain päätöksentekoon, vaan vaatimukset edellyttävät lisäksi kykyä vastata vastuullisuuden ja kestävän kehityksen haasteisiin. Kehitystarpeina korostuvat strategisempi työskentely, joka kytkeytyy hallituksen rooliin, tehtäviin ja tavoitteisiin. Organisointi, prosessit ja kokouskäytännöt nousivat myös esiin ja muodostavat yhden selkeän kokonaisuuden kehittämistarpeiden osalta.

"Monet pk-yritykset kohtaavat paineita sopeutua ympäristön muutoksiin, mutta hallitusten osaaminen strategisessa suunnittelussa ja vastuullisuudessa kaipaa vahvistusta", toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Puutteet osaamisessa voivat heikentää yritysten kilpailukykyä

Selvitys osoittaa, että puutteet strategiassa, talouden hallinnassa ja vastuullisuudessa voivat heikentää yritysten kilpailukykyä. Vihreä siirtymä ja kasvavat vastuullisuusvaatimukset tuovat haasteita, joihin yritysten on sopeuduttava.

Tällä hetkellä 39 % vastanneista yrityksistä arvioi hallitustyöskentelyään säännöllisesti, mutta arvioinnin lisäämisellä voitaisiin tunnistaa ja etsiä ratkaisuja hallituksen toimintaan, rooliin ja tavoitteisiin liittyviin kehitystarpeisiin. Yrityksistä vain 53 % on järjestänyt hallituksensa jäsenille koulutusta.

"Hallituksen tehtävä on katsoa laajasti ympärilleen, seurata ilmiöitä, jotka yhteiskunnassa kasvaa, ja arvioida, miten ne vaikuttavat yrityksen toimintaan. Pelkkä lakien noudattaminen ei riitä”, toteaa Ansala.

Ulkopuoliset jäsenet tuovat osaamista

Lähes puolet (48 %) tutkituista yrityksistä on nimittänyt hallituksiinsa ulkopuolisia jäseniä, joiden tuoma liiketoimintaosaaminen ja ulkopuolinen näkemys voidaan nähdä rikastuttavan hallitustyötä.

Yrityksissä, joissa ulkopuolisia jäseniä ei ole, 46 % on harkinnut heidän hankkimistaan, mikä osoittaa tarvetta monimuotoisuuden ja asiantuntijuuden lisäämiselle. Tyytyväisyys ulkopuolisten jäsenten osaamiseen ja toimintaan oli tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä korkealla tasolla: 95 % yrityksistä koki heidän osallistumisensa hyödylliseksi.

”Ulkopuolisten hallitusten jäsenten nähdään tuovan hallitusten toimintaan tarvittavaa asiantuntemusta ja substanssiosaamista. Varsinkin jos hallitus muodostuu vain yrityksen omistajista, ulkopuolisten jäsenten avulla hallitukseen voi saada uusia ja laajempia, yrityksen ulkopuolisia näkökulmia.” toteaa tutkielman kirjoittanut Anne Harjulahti.

Valtaosa yritysten edustajista olisivat kyselyn mukaan valmiita maksamaan ulkopuolisille jäsenille korvauksia sitouttaakseen asiantuntijat hallitustyöhön.

Mikä selvitys?

Tutkielma: Harjulahti, A. (2024). Hallitustyöskentely lappilaisissa yrityksissä: nykytila, osaaminen ja osaamisen kehittäminen.

Tutkielma tehtiin Lapin kauppakamarin toimeksiannosta

Aineiston keruu toteutettiin kyselylomakkeella