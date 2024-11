Vaasan kulttuuritoimijat jälleen mukana Taidetestaajat-toiminnassa

Vaasalaisia taidelaitoksia on mukana Taidetestaajissa tänä vuonna jälleen yhteensä neljä. Järjestettävään kulttuuritoimintaan osallistuu paikallisista kulttuurintarjoajista Vaasan kaupunginteatteri, Wasa Teater, Vaasan kaupunginorkesteri sekä Kuntsin modernin taiteen museo. Taidelaitokset edistävät osana Taidetestaajat-hanketta taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä innostavat nuoria taiteen pariin.

Näytelmiä vallasta ja perhesuhteiden vääristymistä

Vaasan kaupunginteatteri esittää Taidetestaajille 26.–28.11. Joe Masteroffin kirjoittaman Cabaret-musikaalin. 1920-luvun Berliiniin sijoittuva näytelmä käsittelee valtaa, rakkauden haasteita sekä identiteettiä muuttuvassa maailmassa. Kokemukseen kuuluu ennakkoon järjestettävä teatterin virtuaalikierros sekä näytelmän historiallisen ajankuvan esittely, osallistava tehtävä katsomossa sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esityksissä vierailee yhteensä lähes tuhat nuorta.

Wasa Teater esittää kahdeksasluokkalaisille kevätkaudella Gunilla Linn Perssonin Buster Keaton på månens baksida -näytelmän. Näytelmä on toiveikas esitys kahdesta lapsesta, jotka selviytyvät perheessä, jossa kotiolot eivät ole aina kovin hyvät ja jossa vanhemmat eivät osaa olla vanhempia. Kuusi Taidetestaajat-esitystä järjestetään 19.3.–30.4.2025. Näytelmä on Wasa Teaterin ja vaasalaisen Unga Scenkompanietin yhteistuotanto, joka on suunnattu Pohjanmaan perheille ja peruskouluille. Näytelmä saa Suomen ensi-iltansa Vaasassa.

Ajatuksia herättävää orkesterimusiikkia ja mielenkiintoista nykytaidetta

Kolmatta kertaa Taidetestaajat-hankkeessa mukana ollut Vaasan kaupunginorkesteri toivotti 11.–13.9. kahdeksasluokkalaiset tervetulleiksi Aattelepa ite! -esitykseen. Markus Fageruddin johtamat esitykset yhdistivät eri musiikkityylejä Mozartista Haloo Helsinkiin. Solistina toimi Fanni Fagerudd, joka vastasi esitysten laulusta ja spokenwordista.

Esitykset haastoivat nuoret pohtimaan itsenäistä ajattelua ja elämän peruskysymyksiä musiikin keinoin. Kappaleiden alustukset toimivat pohdinnan tukena koskien esimerkiksi yhteisöllisyyttä, vastuuta ja luontoa.

Toista kertaa Taidetestaajat-hankkeessa mukana oleva Kuntsin modernin taiteen museo kutsuu taidetestaajat vierailemaan alkuvuodesta 2025 Meta Isaeus-Berlinin näyttelyssä Filosofi. Miltei 300 pohjanmaalaista kahdeksasluokkalaista tutustuu näyttelyssä modernin taiteen ja nykytaiteen eroihin sekä pohtivat nykytaiteeseen liittyviä ilmaisukeinoja, kuten installaatioita ja maalauksia ja niistä heränneitä ajatuksia. Osana kulttuurikokemusta nuoret pääsevät kokeilemaan omaa luovuuttaan muotoilemalla rautalangasta ja huovasta näyttelyn teemoista inspiroituen valitsemansa kodin esineen.

Eväitä kulttuurin kokemiseen ja tulkintaan

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma avaa kahdeksasluokkalaisille ovia taiteen maailmaan tarjoamalla osallistavia ja mieleenpainuvia taide-elämyksiä. Erillisen haun kautta valitut taidelaitokset saavat tehtäväkseen innostaa nuoria taiteen äärelle sekä auttaa heitä muodostamaan omia perusteltuja näkemyksiään. Toiminnan kautta taidelaitokset saavat nuorilta arvokasta ja suoraa palautetta, jonka avulla on mahdollista kehittää nuorille suunnattuna kulttuuritarjontaa.

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma tavoittaa vuosittain jokaisen Suomen kahdeksasluokkalaisen, noin 70 000 nuorta, jotka vierailevat yhdessä tai kahdessa korkealaatuisessa taidekohteessa eri puolilla maata. Hanke sai alkunsa Suomen Kulttuurirahaston aloitteesta lukuvuosina 2017–2020. Tämä lukuvuosi on Taidetestaajat-ohjelman kahdeksas toimintavuosi.

Vaasa panostaa Suomen kaupungeista eniten kulttuuriin asukaslukuun suhteutettuna. Yhtenä kaupungin keskeisenä tavoitteena on panostaa yhä enemmän lasten- ja nuortenkulttuuriin.