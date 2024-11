Suomen suurin purku- ja kierrätysprojekti käynnistynyt - kymmeniätuhansia neliöitä käyttämättömiä asuntoja ja halleja myynnissä Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan alueella

Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan HVM Infra oy:n kierrätysprojekti kattaa kaikkiaan kymmeniätuhansia neliöitä asuntoja ja halleja. Kierrätettäviä rakennuksia on jäljellä kaikkiaan 34 kappaletta, joissa on teollisuustilaa yhteensä 60 000 kerrosneliömetriä. Asuinrakennukset ovat moduulipohjaisia eli ne voidaan helposti purkaa, siirtää ja pystyttää uudelleen.

Tavoitteena on edistää alueen uutta käyttöä purkamalla tällä hetkellä tarpeettomia, alunperinkin väliaikaiseksi suunniteltuja rakennuksia. Alue on Fennovoiman omistuksessa ja HVM Infra vastaa purettavien kohteiden markkinoinnista, myynnistä ja kierrätyksestä.

-Olemme purkaneet Hanhikivellä noin 30 000 m² rakennuksia kesästä alkaen, jäljelläolevalle 60 000 m²:lle yhtiö hakeekin uutta käyttöä. Meillä on jo tiedossa ostajia, mutta etsimme käyttämättömille rakennuksille myös aivan uusia käyttötarkoituksia ja -kohteita eli kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, sanoo HVM Infran purkutöistä vastaava projektipäällikkö Markku Nikupeteri.

-Asuinrakennuksia on 21 kappaletta, joissa on yhteensä 1008 huoneistoa. Kaikki asuinrakennukset ovat purettavissa ja siirrettävissä toiseen kohteeseen. Perustuksetkin ovat siirrettäviä. Tyhjilleen jääneet rakennukset on otettu käyttöön vuonna 2018 ja lämmöt ovat olleet päällä koko ajan, Markku Nikupeteri jatkaa.

-Yrityksemme arvoihin kuuluu kestävä ja ekologinen tapa purkaa ja uusiokäyttää niin paljon kuin mahdollista. Ammattitaitoinen henkilöstömme, nykyaikainen konekalusto ja todella laajat yhteistyökumppaniverkostot mahdollistavat isojen rakennusmassojen purkamisen ja uusiokäyttämisen parhaalla mahdollisella tavalla, ympäristö aina huomioiden, toteaa HVM Infran toimitusjohtaja Teemu Södö

Hanhikivenniemi

Asuinrakennukset ovat moduulipohjaisia eli purettavissa ja siirrettävissä perustuksista lähtien

Varastohallit ovat myös helposti purettavissa ja siirrettävissä uuteen kohteeseen

Kaikkiaan kohteessa 90 000 m2 hyödynnettävää

Purku- ja kierrätysurakka on Suomen suurimpia

Myynnissä olevat hallit

1000 m² halleja 2 kpl

3000 m² halli 1 kpl

5000 m² halleja 7 kpl

Suurimpaan mahtuu pieni jalkapallokenttä

Asuinrakennukset