Helsinki haluaa olla kasvatuksen ja koulutuksen pääkaupunki

Ensimmäinen Helsinki Education Capital -tapahtuma nostaa esiin Helsingin osaamista ja asiantuntijuutta koulutuksen ja opetuksen saralla. Kansainväliseen kutsuvierastapahtumaan osallistuu yli 60 opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaa ja päättäjää ympäri maailmaa keskustelemaan siitä, miten koulutuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

Tapahtumalla Helsinki haluaa julistautua kasvatuksen ja koulutuksen kansainväliseksi pääkaupungiksi ja kehittää niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin tulevaisuuden taitoja.

– Kansakuntien tulevaisuus ratkaistaan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Entistä moninaisemmasta ja kulttuurisesti rikkaasta joukosta kasvavat tulevaisuuden kaupunkilaiset! Helsingin näkemykset ja innovaatiokoulutus tulevaisuudesta kiinnostavat ja haluamme tuoda niitä entistä vahvemmin esille Helsinki Education Capital -julistuksella. Tapahtuma tuo yhteen merkittävän kansainvälisen joukon keskustelemaan koulutuksen tulevaisuudesta ja taidoista, joita tarvitsemme kohdataksemme alati muuttuvan maailman ja sen globaalit, monimutkaiset haasteet, painottaa pormestari Juhana Vartiainen, joka avasi Helsinki Education Capital -tapahtuman.

– Helsinki on ollut opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä jo vuosia. Meidät tunnetaan maailmalla laadukkaasta koulutusjärjestelmästä, mistä kertoo jatkuva ja kasvava kansainvälinen kiinnostus toimialaamme kohtaan. Nyt on aika nostaa osaamistamme vielä vahvemmin esille julistautumalla kasvatuksen ja koulutuksen kansainväliseksi pääkaupungiksi, kertoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari.

– Koulutuksen pääkaupunkina haluamme vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja tuoda yhteen asiantuntijat ja koulutuksen järjestäjät ympäri maailmaa. Yhdessä luomme tulevaisuuden koulutusta.

Helsinki Education Capital -tapahtuman järjestävät Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Hundred 12.–14. marraskuuta. Tapahtuman keynote-puheenvuoron pitää opetusministeri Anders Adlercreutz aiheesta “How Finland is recreating their education systems for the future”.

Osaa tapahtuman keskusteluista voi seurata Helsinki-kanavan lähetysten kautta.

Lisätietoja tapahtumasta

Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden johtaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

050 3763461

marjo.kyllonen@hel.fi

Tapahtuman verkkosivusto ja ohjelma:

Helsinki Education Capital 12.–14.11.2024

Helsinki-kanavan lähetykset 13.11. ja 14.11.:

Live stream - Helsinki Education Capital