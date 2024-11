Skanska rakentaa TA-Yhtiöille asuntoja Porvooseen

Urakka käsittää kaksi eri yhtiötä, joihin tulee asumisoikeusasuntoja ja vuokra-asuntoja. Asumisoikeusasuntoja tulee yhteensä 66 kappaletta kolmeen kerrostaloon, ja vuokra-asuntoja yhteensä 45 kappaletta kahteen kerrostaloon. Kaikissa taloissa on joko viisi tai kuusi kerrosta. Lisäksi asukkaiden käyttöön tulee 56 autopaikkaa ja 258 polkupyöräpaikkaa. Kokonaisuus kattaa yhteensä lähes 10 000 bruttoneliötä.

”On hienoa, että saamme jatkoa Skanskan kanssa pitkään kestäneelle yhteistyölle. Uusien asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen myötä asuntotarjontamme Porvoossa laajenee huomattavasti. Uusille ja moderneille asunnoille riittää varmasti kysyntää”, sanoo TA-Yhtiöiden rakennuttajapäällikkö Juhani Ristola.

Uudet asunnot rakennetaan osoitteeseen Peippolantie 2, jossa on aiemmin sijainnut kauppaoppilaitos. Rakennusten julkisivumateriaalina on rapattu kahimuuraus, ja talojen väritys vaihtelee mukaillen Vanhan Porvoon ja sen empirerakennusten sävyjä. Talojen kattomuotona on katkaistu kolmilappeinen telttakatto, jonka korkeimmalle kohdalle toteutetaan kupulyhty. Katolle asennetaan myös aurinkopaneeleita kattamaan osan kiinteistösähköstä.

”Olemme toteuttaneet yhdessä TA-Yhtiöiden kanssa lukuisia kohteita vuosien varrella. Olen tyytyväinen, että pääsemme käynnistämään uuden hankkeen Porvoossa”, sanoo tulosyksikön johtaja Tero Nikkanen Skanskasta.