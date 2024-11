Aluehallitus päätti aloittaa talousarvioon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut

Ennakollinen talousarvioprosessiin liittyvä yhteistoimintamenettely käynnistyy

Toimialueet ovat valmistelleet tarkennuksia tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan osana vuoden 2025 talousarviota. Rakennemuutoksia on suunniteltu esimerkiksi Raahen ja Oulaskankaan sairaaloiden toimintaan. OYS sairaalapalveluiden ja ensihoidon henkilöstömenoihin on suunniteltu sopeutustoimia. Valmisteilla on myös toimenpiteitä esimerkiksi ostopalvelukustannusten hillitsemiseksi.

Aluehallitus päätti, että Pohteella aloitetaan ensi vuoden talousarvioon liittyvät ennakoivat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa käydään, koska talousarvioon sisältyy todennäköisiä henkilöstövaikutuksia. On odotettavissa, että muutokset kohdistuvat useisiin toimialueisiin ja eri henkilöstöryhmiin. Suunnitelluilla muutoksilla voi olla vaikutuksia palvelussuhteen ehtoihin.

Henkilöstöpalvelut valmistautuu antamaan kirjallisen neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi.

Osavuosikatsaus osoittaa parantumista taloustilanteessa – hoito- ja palvelutakuut toteutuvat vaihtelevasti

Pohteen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2024 osoittaa, että sopeutustoimet alkavat näkyä talouden toteumassa. Syyskuun tilanteessa toimintakate on noin 42 miljoonaa eli kolme prosenttia alle muutetun talousarvion. Kasvua vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 3,9 prosenttia.

Asiakaspalvelujen ostoissa kustannusten kasvun kehitys on tasaantunut. Henkilöstökulujen matala toteuma liittyy osin myös henkilöstön saatavuuden haasteisiin. Loppuvuonna muun muassa palkkojen tasokorotukset nostavat kustannuksia. Vuokratyövoimaa käytetään Pohteella vähän verrattuna muuhun maahan.

Talouden alijäämä näyttää jäävän muutettua talousarviota (-90 miljoonaa euroa) pienemmäksi. Tarkentunut ennuste alijäämästä on 70 miljoonaa. Taso tarkentuu joulukuun 2024 valtuustossa tehtävässä talousarviomuutoksessa.

Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet vaihtelevasti. Osassa palveluista hoito- ja palvelujonot ovat edelleen yli lakisääteisten määräaikojen. Syinä pitkiin hoito- ja palvelujonoihin ovat menneiden vuosien aikana kertyneet hoitovelat sekä puutteet tiettyjen ammattilaisten saatavuudessa. Tilanteen parantamiseen etsitään keinoja. Esimerkiksi alle 23-vuotiaiden psykiatrisen erikoissairaanhoidon jonoja on onnistuttu viime kuukausina lyhentämään merkittävästi erilaisilla toimenpiteillä.

Pelastustoimessa hälytystehtävien kokonaismäärä on ollut tavanomaista pienempi. Tehtävämäärä on laskenut erityisesti ensivastetehtävissä ja liikenneonnettomuuksissa. Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiusajat ovat toteutuneet koko aluetta tarkasteltaessa hyvin.

Lainanottovaltuuden muuttamisen neuvottelut ovat jatkuneet. Tiukentunut valtionohjaus näkyy prosessissa.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Taloussuunnitelman 2025–2027 suunnittelukehykset

Pitkäaikaisen lainan kilpailutus ja valtuutuksen antaminen

Varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet

Asiakaskohtaisten vuokrasopimusten tarkistaminen

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtajan (TKI-johtaja) viran perustaminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19.11.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.