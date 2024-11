Suomen suurin after ski Harmaa Rinne julkistaa lisää esiintyjiä Rukan Hiihtostadionille

Syyskuun lopussa kovatasoisella ohjelmistolla lanseerattu Harmaa Rinne lisää kierroksia ja julkistaa uutta ohjelmaa. Aiemmin julkistettujen Gasellien, Isac Elliotin, Jenni Vartiaisen, Mirellan, Portion Boysin, Sexmanen ja lukuisten muiden artistien rinnalla nähdään uusina julkistuksina ABREU, Bee ja Jambo. Samalla Harmaa Rinne joutuu kertomaan harmillisena uutisena, että Arppa on joutunut perumaan keikkansa Rukalla.

Suomalaisen popmusiikin pioneeri ABREU tuo Rukalle ison ja tuotannollisesti näyttävän festivaalishow'n, joka kevään ainut festivaalikeikka osana artistin spesiaalia klubikiertuetta. Keväällä 2025 nähtävä kiertue on ainutlaatuinen, sillä se tulee olemaan artistin viimeinen oma klubikiertue ennen vuosien taukoa, joka alkaa vuonna 2026. ABREU valmistelee parhaillaan myös ensi vuonna ilmestyvää kahdeksatta albumiaan.

”Ohjelmisto on rakentunut vahvaksi kotimaisten tähtiartistien sikermäksi, jossa on myös huomioitu viime tapahtuman kävijäpalautteen artistitoiveita. Kantavana ajatuksena on pysynyt se, että juuri nämä artistit saavat parhaiten vauhtia hiihtomonojen alle, eikä moniakaan pääesiintyjistä ole enää vuosiin Rukalla nähty”, taustoittaa promoottori Pietu Sepponen.

Maaliskuussa 2024 ensimmäistä kertaa järjestetty Harmaa Rinne -suurtapahtuma houkutteli Rukalle oheistapahtumineen yli 10 000 kävijää. Suomen suurin after ski ylitti odotukset ja keräsi valtavan määrän positiivista palautetta kävijöiltä ja artisteilta.

Rukan Hiihtostadionin lisäksi Harmaa Rinne tulee näkymään niin etkojen kuin jatkojen muodossa Rukan kylän ikonisimmissa baareissa ja yökerhoissa sekä rinteissä. Päiväkohtainen artistijako sekä päiväliput lanseerataan lähiaikoina muutaman uuden artistikiinnityksen myötä. Lippujen ja majoituspakettien myynti Harmaaseen Rinteeseen käy viime vuottakin vauhdikkaammin. Lippujen hinnat nousevat vuodenvaihteessa, joten oma paikka Harmaaseen Rinteeseen kannattaa hankkia nopeasti.

Harmaa Rinne -after ski’tä on mukana rakentamassa suomalaisten rakastama aito harmaa lonkero, Hartwall Original Long Drink, joka on tapahtuman pääyhteistyökumppani.

Harmaa Rinne 2025

Pe–la 28.–29.3.2025 Rukan Hiihtostadion

ABREU, Gasellit, Isac Elliot, Jenni Vartiainen,

Mirella, Portion Boys, Sexmane

Bee, Ege Zulu, Etta, Jambo, Olga

+ lisää artisteja julkistetaan myöhemmin

2 päivän liput 109 €

ORIGINAL GOLD VIP 2 päivää 225 €



Rukan majoituspaketit: https://www.ruka.fi/fi/majoitus

Elämyksen matkapaketit: https://elamysevents.fi/ruka-harmaa-rinne