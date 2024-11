SDP:n Eskelinen muistuttaa hallitusta liikenne- ja viestintäalan valtionyhtiöiden omistuksen merkityksestä

Hallitus on rakentanut neljän miljardin investointiohjelmansa kertaluontoisen valtionomaisuudesta saatava rahoituksen varaan, näistä on tarkoitus rahoittaa mm. korjausvelan lyhentämistä ja uusia liikennehankkeita noin kolmen miljardin arvosta tällä vaalikaudella. Valtiontalouden kehyksiin hallitus sen sijaan on esittänyt portaittaista, pysyvää leikkausta liikennehankkeiden rahoitukseen tuleville hallituksille. Uusien liikennehankkeiden kehysvaraus puolittuu vaalikauden loppuun mennessä.

Tähän mennessä hallitus ilmoittanut rahoituslähteeksi vasta Valtion asuntorahaston, kun yhtiöomistuksilla ei voi spekuloida. Omistajaohjausministeri korostaa, etteivät osakevaltuuksien muutokset tarkoita välttämättä muutoksia valtion omistuksissa, vaan liikkumatilaa tulevaisuudessa, jos tarvetta on ja sitä tuntuu hallituksella riittävän.

- Olisi hyvä muistaa VR:n, Postin ja Finavian olevan tärkeitä yhteiskunnalle kriittisten palveluiden tuottajia ja infrastruktuurin omistajia, voidaan puhua jopa kansallisista peruspalveluista. Omistusmuutokset näissä yhtiöissä tulisi olla todella suuren harkinnan ja julkisen kokonaisarvioinnin takana, ei vain yhden vaalikauden ja yhden hallituksen rahoitustarpeita ajatellen.

Kaikki kolme yhtiötä ovat omalla tavallaan murroksessa. Posti kärsii teknologisesta murroksesta, Finavia Venäjän ylilentojen poistumisesta johtuvasta Aasian lentojen kilpailuedun katoamisesta ja VR:n osalta hallituksella on valmistelu kesken junaliikenteen kilpailuttamisesta 2030-luvulla ja keinot raideliikenteen määrän kasvatukseen. Yhdenkään yhtiön osakkeita ei tässä markkinatilanteessa ole järkeä lähteä realisoimaan, etenkään jos myynnin jälkeen yhtiöiden heikommin kannattaville palveluille aletaan vaatia uutta valtiontukea, kansanedustaja ja valtionvarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen Seppo Eskelinen (sd) summaa.

Hallitus toi toukokuussa tekemänsä omistajapolitiikan periaatepäätöksen linjaukset valtionyhtiöiden omistusvaatimuksista osaksi 3. lisätalousarviota. SDP arvosteli vastalauseessaan etenkin Gasum Oy:n, Kemijoki Oy ja Posti Groupin Oyj:n valtion vähimmäisomistuksen laskemista 33,4 prosenttiin, mielestämme enemmistöosuus tulee säilyttää näissä yhtiöissä. Muiden yhtiöiden osalta ei esitetty enemmistöosuudesta luopumista.

- Elinvoiman, huoltovarmuuden ja turvallisuustilanteen muutosten myötä on tärkeää säilyttää nämä yhtiöt kansallisessa omistuksessa, Eskelinen päättää.