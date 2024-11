Nepalin naiskalankasvattajat ja -metsänhoitajat rakentavat kestävää tulevaisuutta – FFD tukee ilmastoviisasta yrittäjyyttä

Kalanviljely ja metsätalous uuden yrittäjyyden tukena

Nepalissa yli puolet 30 miljoonasta asukkaasta saa toimeentulonsa maataloudesta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset - kuten kuivuus, tulvat ja maanvyöryt - ovat kuitenkin uhka ruokaturvalle. Perinteisesti miesvaltaisilla aloilla, kuten kalanviljelyssä ja metsätaloudessa, naiset ovat nyt ottamassa aktiivisempaa roolia FFD:n tuella. Projektin alkuvaiheissa keskityttiin ensisijaisesti perheiden ruokaturvan parantamiseen ja uusien toimeentulomahdollisuuksien luomiseen metsätuotteiden ja kalanviljelyn avulla.

Tämä työ jatkuu edelleen, mutta nyt FFD on laajentanut tukeaan erityisesti naisten yrittäjyyden ja ilmastoresilienssin kehittämiseen. Viimeisen hankkeen aikana (2021-2024) painopisteenä on ollut naisten aseman vahvistaminen ja kestävien elinkeinojen rakentaminen.

Naiset ottavat ohjat käsiinsä

Yksi merkittävimmistä edistysaskelista on ollut naiskalankasvattajien ja metsänhoitajien osuuskuntien vahvistaminen. Sundardeep-osuuskunnan jäsen Shanti Mahato kertoo, miten ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin on varauduttu:

”Olemme oppineet tunnistamaan ilmastonmuutoksen riskit ja saaneet työkaluja niiden hallintaan. Viljelemällä eri kalalajeja, jotka viihtyvät eri syvyyksissä, olemme vähentäneet riskiä tulvissa.”

ASEC-osuuskunnassa, joka keskittyy metsänhoitoon, naiset ovat myös löytäneet uusia tapoja parantaa elinolojaan. Rakentamalla padon, joka toimii vesivarastona ja kastelujärjestelmänä, naisviljelijät ovat pystyneet kasvattamaan vihanneksia jopa kuivina kausina.

”Mahdollisuus ansaita omia tuloja on lisännyt naisten itsevarmuutta ja saanut heidät ottamaan johtavia rooleja osuuskunnissa,” kertoo ASEC:n varapuheenjohtaja Bishnu Pandey.

Lehtilautasista kalaravintoloihin – tulot monipuolistuvat

Tulojen monipuolistaminen on ollut yksi FFD:n projektien keskeisistä tavoitteista. Metsäosuuskunta on kehittänyt yrityksen, joka tuottaa lautasia salpuiden lehdistä. Tämä ympäristöystävällinen tuote tarjoaa naisille lisätulonlähteen, sillä he voivat kerätä lehdet ja myydä ne lautastuotantoon. Sundardeep-osuuskunnan naiskalankasvattajat taas ovat laajentaneet toimintaansa kuivatun kalan ja maustettujen kalatuotteiden valmistukseen.

”Alun perin suunnitelmissa oli avata kalaravintola, mutta päädyimme myymään kuivattua kalaa ja muita jalosteita,” kertoo eräs osuuskunnan jäsen.

Tällä hetkellä suunnitelmia kehitetään edelleen, ja tavoite on saada uudet liiketoiminnat käyntiin vuoden loppuun mennessä. Näin naisten yrittäjyys ei vain vahvistu, vaan heidän asemansa yhteisössä muuttuu aktiivisemmaksi ja vaikuttavammaksi.

Sundardeepin kalankasvattajat ovat kehittäneet Guidelines for Climate Smart Fish Farming -ohjeistuksen, joka esiteltiin kansainvälisessä vesiviljely- ja kalatalouskonferenssissa (ICAF) Chitwanissa, Nepalissa 24.10.2024. Lue lisää: Nepalin kalankasvattajat esittelevät ohjeistuksensa kansainvälisessä konferenssissa.

Ilmastoresilienssiä ja tasa-arvoa – suomalainen tuki tuo tuloksia

FFD:n työ Nepalissa tukee paitsi paikallisyhteisöjä, myös kestävää kehitystä laajemmassa mittakaavassa. Suomen ulkoministeriön rahoittamat hankkeet ovat tuottaneet merkittäviä tuloksia: vuonna 2023 FFD:n projektit tavoittivat suoraan noin 26 500 viljelijää. Kun mukaan lasketaan heidän perheensä, työ vaikutti yhteensä 115 000 ihmisen elämään, joista noin puolet oli naisia.

FFD jatkaa työtään osana laajempaa pyrkimystä parantaa pienviljelijöiden ilmastoresilienssiä ja edistää kestävää yrittäjyyttä. Naiset ovat hankkeiden keskiössä, ja heidän menestystarinansa osoittavat, että kun yhteisöjä tuetaan oikealla tavalla, niillä on valtava potentiaali nousta uusiin korkeuksiin.

Faktaboksi:

Food and Forest Development Finland (FFD) on tukenut pienviljelijöitä kehitysmaissa jo kymmenen vuoden ajan, erityisesti Nepalin alueella. Toiminnan ydin on kouluttaa viljelijöitä ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen.

FFD:n jäsenjärjestöjä ovat MTK, SLC, Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo sekä ProAgria. Suomessa Kalankasvattajaliitto toimii hankkeen kummijärjestönä, ja yhteistyö jatkuu tiiviisti paikallisten osuuskuntien kanssa.

Teksti: Jenny Öhman, maatalous- ja tasa-arvoasiantuntija, viestintäkoordinaattori, FFD, +358 50 591 4819, jenny.ohman(at)ffd.fi

Lisää kuvia voi tiedustella MTK:n viestinnästä: Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, 0408489559, kaija.stormbom(at)mtk.fi