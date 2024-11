Konkreettisia ja metaforisia uudelleensyntymiä

Renaissancen näyttämö on lähde; uudelleen syntymisen ja toisin kuvittelun paikka. Esitys houkuttelee katsojia ihmeellisyyden, nautinnollisuuden ja oudon äärelle. Renaissance kutsuu esiin myyttisiä ruumiita, joissa fantasiat saavat lihallisen muodon.

- “Renaissance”, alunperin ranskankielinen sana, tarkoittaa uudelleensyntymistä. Toisaalta renessanssi (taide)historiallisena aikakautena 1400–1600-luvun Euroopassa inspiroi meitä löyhästi ja poeettisesti, erityisesti siirtymänä keskiajan ja ns. uuden ajan välillä, WAUHAUS taustoittaa.

- Renaissancen lähtökohtana on ollut muutoksen tai transition kokemus. Henkilökohtaisella tasolla se on tarkoittanut kysymyksiä siitä, voimmeko antaa itsemme muuttua ja syntyä uudelleen? Pitkäaikainen keskustelukumppanimme evoluutiobiologi Aura Raulo totesi, että puhuessamme maailmasta ja mistä siinä pidämme, viittaamme aina kategorioihin prosessien tai tapahtumien sijaan. Länsimainen ajattelu rakentuu kategorioiden ja binäärisyyksien kautta ja pelkäämme muutosta, sillä meillä ei ole sille käsitteitä tai ajattelua tukevia metaforia, työryhmä jatkaa.

Renaissance pyrkii lähestymään näyttämöä muutoksia mahdollistavana tilana, jossa tapahtuu konkreettisia ja metaforisia uudelleen syntymiä ja erilaisten nesteiden kiertokulkuja. Teoksessa ovat pääosassa esiintyvät ruumiit ja ruumiilliset muutokset, mutta kuten monissa aiemmissakin WAUHAUSin teoksissa, ne eivät ole yksin tai tyhjiössä näyttämöllä.

- Meistä on ollut ja on kiinnostavaa tarkastella ruumiita (sekä esiintyjien että katsojien) osana erilaisten materiaalisuuksien verkostoa. Esimerkiksi Fluidsissa (2018) materiaalina on 50 litraa liukuvoidetta, mikä tekee näyttämöstä käsittämättömän liukkaan ja kitkattoman. Olemme kokeneet, että kuolevaisuus, kehojen hauraus ja rajallisuus – virtuoottisen suorittamisen sijaan – on tullut näissä olosuhteissa esiin, WAUHAUS kertoo.

- Tällä hetkellä, ensi-illan ollessa noin kolmen viikon päästä, yritämme synnyttää näyttämölle erilaisia muutosprosesseja ja eskalaatioita, hahmotella sitä kuinka keholliset muodonmuutokset voisivat johtaa toisiin ja kolmansiin, kuinka voisimme kuvata muutosta fantastisena ja ilman A:sta B:hen -rakennetta. Pohdimme, kuinka muutos voisi olla liukuma, kuinka erilaiset luonnossa tapahtuvat metamorfoosit voisivat kääntyä näyttämöllisiksi fantasioiksi ja kuinka myyttiset ihmeet - kuten lähteeksi muuttuminen - voisivat tulla lihaksi, tekijät pohtivat.

WAUHAUS on Helsingistä käsin toimiva monitaiteinen kollektiivi. Kollektiivin työt asettuvat eri taiteenalojen väliin ja niitä on esitetty gallerioissa, pienissä black boxeissa, kaupunkitiloissa, urheilustadionilla ja suurten teattereiden päänäyttämöillä. WAUHAUS tunnetaan kokonaisvaltaisesta audiovisuaalisesta näyttämöestetiikastaan sekä jaetun tekijyyden toimintamalleistaan. Kollektiivi toimii rihmastomaisesti ja yhteistyössä eri tekijöiden ja instituutioiden kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Zodiak ja WAUHAUS ovat tehneet yhteistyötä kollektiivin perustamisesta alkaen.

Renaissancessa esiintyvät Samuli Emery, Samuli Laine (WAUHAUS), Alen Nsambu, Ritni Ráste Pieski & Kauri Sorvari. Teoksen taiteellisesta suunnittelusta vastaavat WAUHAUSin jäsenistä Laura Haapakangas, Juni Klein, Jussi Matikainen ja Jarkko Partanen, sekä vierailevina suunnittelijoina Hanne Jurmu ja Kristian Palmu.

Renaissance nähdään Tanssin talon Pannuhallissa yhteensä 8 kertaa kertaa ajalla 3.–14.12.2024. Teos on WAUHAUSin ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen yhteistuotanto.

Lue WAUHAUSin koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.

KANTAESITYS

WAUHAUS: Renaissance

Näyttämöllä: Samuli Emery, Samuli Laine (WAUHAUS), Alen Nsambu, Ritni Ráste Pieski & Kauri Sorvari

Näyttämön takana: WAUHAUSin jäsenistä Laura Haapakangas, Juni Klein, Jussi Matikainen & Jarkko Partanen sekä vierailijoina Hanne Jurmu & Kristian Palmu.

Tuotanto: WAUHAUS, Zodiak – Uuden tanssin keskus

Residenssituki: Kanuti Gildi SAAL

Tukijat: Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto

Ennakkokuvat: Maisa Immonen

www.wauhaus.fi

Ensi-ilta: ti 3.12.2024 klo 19.00, Tanssin talo / Pannuhalli (Kaapeliaukio 3), Helsinki

Muut esitykset: ke 4.12. klo 19.00 | to 5.12. klo 19.00 | la 7.12. klo 19.00 | ti 10.12. klo 19.00 | ke 11.12. klo 19.00 | to 12.12. klo 19.00 | la 14.12. klo 15.00

Taiteilijatapaaminen suomeksi ke 4.12. esityksen jälkeen.

Taiteilijatapaaminen englanniksi la 7.12. esityksen jälkeen.

Liput: 42 / 38 / 21 eur

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintävastaava Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle