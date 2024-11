Tässä ovat Leijonan luolan leijonat - mukana kaksi uutta nimeä

Leijonan luola on maailmalla jättimenestystä niittänyt, viihdyttävä bisnesformaatti, jossa eri alojen yrittäjät saavat mahdollisuuden nousta businessmaailman kovimpien enkelisijoittajien eteen.

Jokaisella yrittäjällä on yksi mahdollisuus valloittaa Leijonat myyntipuheellaan, jolla he joko vakuuttavat Leijonat sijoittamaan esiteltävään bisnekseen omaa rahaansa – tai poistuvat tyhjin käsin. Jollekin yrittäjälle tarjolla voi olla elämänsä diili!

Viime kaudelta tutut sijoittajaleijonat Kim Väisänen, Jenni Kynnös ja Elias Aalto jatkavat tälläkin kaudella seuraavan menestyskonseptin metsästystä.

Heidän lisäksi tuoleihin istahtavat syväteknologiaan erikoistunut sijoittaja Inka Mero sekä yrittäjänä ja yhtenä Suomen suosituimpana tubettajana tunnettu Roni Bäck, joka tuo leijonien rivistöön näkemystä viihdealalta.

“Tärkeintä yrittäjyydessä on pitkäjänteisyys. Hetkellisiä läpilyöntejä voi kuka tahansa saada aikaan, mutta jatkuvuus on se, mitä erottaa hyvät yrittäjät muista", Bäck sanoo.

“Suomi tarvitsee Leijonan luolaa taas, sillä yrittäjyys on Suomen tulevaisuuden ainoa toivo. Yritykset luovat työpaikkoja, kasvua ja hyvinvointia. Yritykset kehittävät innovaatioita ja ratkaisuja, sekä tuovat maahamme investointeja," Suomen vaikutusvaltaisimpien naisjohtajien joukkoon listattu Mero sanoo.

Jokaisella Leijonalla on omat vahvuutensa ja erikoisosaamisensa, ja parhaimmassa tapauksessa he joutuvat kisaamaan toisiaan vastaan saadakseen diilin haluamansa yrittäjän kanssa.

Tällä kaudella Leijonan luolaan liittyy myös startup-yritysten rahoittamiseen erikoistunut Nordea, joka toimii ohjelman yhteistyökumppanina. Kauden päätteeksi Nordean startup- ja kasvuyritysyksikkö valitsee luolasta yhden potentiaalisen yrityksen, ja auttaa tätä ottamaan kasvuloikan tehokkaan mentoroinnin ja sijoittajaverkoston avulla.

Nyt kuvattavan Leijonan luola Suomen uusi kausi nähdään Nelosella ja Ruudussa helmikuussa.

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

RONI BÄCK

Suomen suosituimpana tubettajana tunnettu Roni Bäck on valmis ottamaan aivan uudenlaisen roolin leijonana. 12 vuotta yrittäjänä toiminut Bäck toimii toimitusjohtajana omassa tuotantoyhtiössään, jonka kautta hän tiiminsä kanssa pyörittää kahta eri Youtube-kanavaa, järjestää tapahtumia ja livekiertueita ja tuottaa omaa podcastia. Roni on kilpailuhenkinen sarjainnostuja, ja onkin oman burnoutin kautta oppinut, että yrittäjänä on myös tärkeää määrittää itselleen rajat, ettei aseta itselleen liian mahdottomia vaatimuksia.

“Leijonana lupaan olla rehellinen. Oman yrittäjämatkani varrella tärkeimpiä ihmiset ovat olleet ne, jotka ovat kertoneet asiat kuten ne ovat liikaa pehmittelemättä.”

INKA MERO

Suomen vaikutusvaltaisimpien naisjohtajien joukkoon listattu Inka Mero on uransa aikana sijoittanut yli 50 yritykseen ja toiminut muun muassa Fiskarsin, YIT:n ja Nokia Renkaiden hallituksessa. Tällä hetkellä hän toimii toimitusjohtajana perustamassaan sijoitusyhtiö Voima Venturesissa, joka pyrkii ratkomaan suuria globaaleja ongelmia sijoittamalla tiedelähtöisiin yritysideoihin, kuten biopohjaiseen proteiiniin ja lääketieteellisiin ratkaisuihin. Inka on aina ollut innostunut oppimaan uutta, ja kokee tärkeäksi tasapainottamaan työelämää monipuolisilla harrastuksilla, metsästyksestä bänditoimintaan.

“Leijonana yritän auttaa yrittäjiä näkemään oman potentiaalinsa, haastamaan rajojaan ja ajattelemaan pitkälle - ei vaan seuraavaa vuotta, vaan seuraavaa vuosikymmentä kohti kestävämpää maailmaa.”

ELIAS AALTO

Yhtenä ruokasovellus Woltin perustajista Elias Aalto tietää, että yrittäminen vaatii hullua optimismia ja periksiantamattomuutta. Viime kauden jälkeen hän on päässyt tapaamaan kansainvälisen Leijonan luola -formaatin leijonia New Yorkissa, tekemään uusia sijoituksia, sekä kisaamaan Amazing Race Suomi-ohjelmassa.

Viime aikoina Aalto on halunnut keskittyä perhe-elämään vielä, kun lapset ovat pieniä. Sijoittajana Elias haluaa tukea fiksuja ja innovoivia ihmisiä, jotka uskaltavat ottaa riskejä.

“Toivon näkeväni luolassa vilauksen tulevaisuudesta. Aihioista, jotka valloittavat maailman. Leijonana yritän auttaa yrittäjiä kertomalla, miten eksponentiaalinen kasvu on mahdollista, ja sen jälkeen olemalla pois tieltä.”

JENNI KYNNÖS

Energisistä yrittäjistä innostuva Jenni Kynnös on pistänyt hihat heilumaan edellisen kauden jälkeen. Ohjelmistorobotiikkaan ja somemarkkinointiin aikaisemmin keskittynyt Kynnös on laajentanut repertuaariaan perustamalla omaleimaisen tilitoimiston Moneybee, sekä senioreita välittävän yrityksen Toimistomummolan. Tämän lisäksi hän on ryhtynyt sijoittajaksi muun muassa kotimaiseen kauneusalaketjuun Blue Lagooniin. Jennin missio on sijoittaa yrityksiin, jotka eivät yleensä ole tyypillisiä sijoituskohteita, sekä olla mukana kehittämässä isoja brändejä markkinoimalla niitä oikein.

“Viime kaudelta opin, että omaan intuitioon kannattaa todellakin luottaa. Esimerkiksi sukkahousubrändi LUVBY on ollut mieletön menestystarina ja yrittäjä Kata mitä huikein tyyppi!”

“Yrittäjyydessä ei kanna milloinkaan luovuttaa, paitsi jos markkinaa ei ole. Ilman myyntiä mikään bisnes ei menesty, ikuisesti ei voi sijoittajan kukkarolla elää.”

KIM VÄISÄNEN

Pitkänlinjan sijoittajakonkari Kim Väisäsen silmissä yrittäminen on taistelu todennäköisyyksiä vastaan. Väisänen toimii tällä hetkellä noin 50 yrityksen enkelisijoittajana, on julkaissut lukuisia kolumneja liike-elämästä sekä on tuttu kasvo Yle Aamun vakiopanelistina. Kuluvan vuoden aikana Kim on perustanut Suomen suurimman käsikirjoituskisan Valkokangas, jossa päämääränä on tukea Suomen kulttuurialaa rahoittamalla kotimaisia elokuvia 10 vuoden ajan. Viime kaudella Kimillä oli vahva periaate, ettei hän lähde mukaan kuluttajatuotteisiin tai elintarvikealalle, mutta meni lopulta molempia periaatteitaan vastaan. Onko Kim valmis muuttamaan periaatteitaan tällä kertaa?

“Leijonana lupaan opettaa miten keskitytään olennaiseen ja karsitaan kaikki. Toivon näkeväni luolassa aitoa intoa omaa ideaa kohtaan – ilman liiallista suomalaista nöyryyttä.”