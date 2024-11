Lapsen oikeuksien viikolla puhutaan oppimisesta!

Mitä, miten ja missä lapset tällä hetkellä oppivat? Saako jokainen lapsi Suomessa riittävät valmiudet omannäköisen elämän rakentamiseen ja kokevatko lapset oppimisen iloa?

Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna oikeus oppimiseen. Lastensuojelun Keskusliiton tuoreen selvityksen perusteella 68 % lapsista ja nuorista pitää uuden oppimista kivana, ja vain 4 % ei pidä siitä. Koulussa lapset toivoisivat, että heidän mielipiteitään kuultaisiin enemmän.

Lapsi oppii opettelun, harjoittelun, kokeilun ja esimerkin kautta jatkuvasti, ja maailma, jossa lapset tällä hetkellä kasvavat, myös vaatii jatkuvaa uuden oppimista. Lapset ja nuoret itse kokevat oppivansa eniten kavereiltaan (81 %), perheeltään ja muilta läheisiltään (78 %) sekä internetistä (73 %). Koulu ja harrastukset tulevat seuraavana (70 %).

Vain hyvinvoiva lapsi oppii. Lastensuojelun Keskusliiton selvityksen perusteella lapset ja nuoret näkevät tilanteensa Suomessa aiempaa pessimistisemmin. Enää 55 % lapsista ja nuorista pitää lasten tilannetta Suomessa hyvänä, kun vuonna 2017 sitä piti hyvänä 71 %.

Aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsilla ja nuorilla on tulevaisuus ja myös uskoa omaan tulevaisuuteensa. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että oman läpipiirin lapsilla on elämässään luotettavia ja turvallisia aikuisia, jotka kuuntelevat ja huolehtivat.

On myös äärimmäisen tärkeää, että lapset saavat poliittisilta päättäjiltä signaaleita siitä, että heidät huomioidaan päätöksenteossa, heillä on väliä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan.

Lapsen oikeuksien viikko tarjoaa oppimisen iloa

Lapsi tarvitsee aina aikuisilta tukea oikeuksiensa puolustamiseen. Lapsen oikeuksien viikko 18.-24.11.2024 muistuttaa lapsia ja aikuisia lapsen oikeuksista sekä siitä, että lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.

Lapsen oikeuksien viikko kutsuu jokaista meistä huomaamaan oppimisen ilon elämässään! YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus tietoon ja koulutuksen tulee tukea lapsen persoonallisuuden, lahjojen ja valmiuksien kehittämistä.

Lapsen oikeuksien viikon sivustolla löytyy oppimisen teemaan liittyviä ilmaisia oppimateriaaleja sekä tietoa ja viestintämateriaaleja kenen tahansa käyttöön. Harjoituksissa pohditaan unelmien koulua, vihapuhetta ja sen tunnistamista sekä asioita, jotka edistävät oppimista. Lapsen oikeuksien viikko tarjoaa oppilasryhmille mahdollisuuden koota ajatuksiaan oppimisesta ja lähettää siihen liittyviä terveisiä päättäjille.

Teemaviikon järjestää Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu. Lapsen oikeuksien viikon tunnisteina somessa käytetään #SaanOppia #SaatOppia. Lapsen oikeuksien viestintäverkoston kannanotto päättäjille julkaistaan maanantaina 18.11.

Lapset mukaan töihin -päivä tarjoaa tilaisuuden oppia lapsilta

Kansallista Lapset mukaan töihin -päivää vietetään tänä vuonna jo seitsemättä kertaa. Monella työpaikalla Lapset mukaan töihin -päivä on vuoden odotetuin työpäivä. Teemapäivä tarjoaa yhtä lailla lapsille mahdollisuuden oppia työelämästä ja yhteiskunnan toiminnasta kuin aikuisille poikkeuksellisen mahdollisuuden oppia lapsilta.

Lapset mukaan töihin -päivään voi osallistua monella tavoin. Työntekijät voivat ottaa töihin mukaan omia läheisiä lapsiaan, työpaikalle voidaan kutsua lapsiryhmä läheisestä varhaiskasvatusyksiköstä tai koulusta tai koululle voidaan kutsua työelämävierailija. Eniten teemapäivästä saa irti, kun sitä suunnitellaan ennakkoon yhdessä. Aikuisten kannattaa käyttää hyödykseen mahdollisuus kuulla lasten mielipiteitä ja oppia niistä.

Oikeus oppia

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli laintasoisena voimaan vuoden 1991 alusta.

Oikeus koulutukseen on todettu YK:n taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien sopimuksessa (TSS-sopimus), YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa ja Suomen perustuslaissa.

Jokainen sopimusvaltio on velvollinen tarjoamaan jokaiselle lapselle ilmaisen perusopetuksen ja tukemaan toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa.

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja sen ulkopuolella on tällä hetkellä maailman maista vain Yhdysvallat.

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita huolehtimaan lapsen oikeuksien toteutumisesta sekä tiedottamaan niistä kansalaisille.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11., joka on Suomessa ollut vakiintunut liputuspäivä vuodesta 2020 lähtien.

Lapset mukaan töihin -päivää on vietetty vuodesta 2016 Lapsen oikeuksien viikon perjantaina. Viime vuonna mukana oli jo yli tuhat työpaikkaa.



Viestinnän asiantuntija Maria Talvitie, maria.talvitie@lskl.fi , p. 040 868 0260 (Lapsen oikeuksien viikko)