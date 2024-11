Tyytyväisyys teiden kuntoon parani Pirkanmaalla

Tilastollisesti merkitseviä muutoksia havaittiin teiden kuntoon liittyvissä yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä. Yksityishenkilöillä tyytyväisyys kasvoi erityisesti pääteiden päällysteiden kuntoon. Ammattikuljettajilla tyytyväisyys nousi sekä pääteiden että muiden teiden päällysteisiin, vaikka heidän lähtötasonsa oli alhaisempi kuin yksityishenkilöiden. Sen sijaan tilastollisesti merkitsevää heikkenemistä havaittiin yksityishenkilöiden tyytyväisyydessä sorateiden kuntoon keväisin.

Parantuneissa tuloksissa näkyy selvästi hallituksen osoittama lisärahoitus korjausvelkaan, mikä tänä vuonna on kohdistettu päällysteiden korjausiin. Myös mittaustulokset vahvistavat tienkäyttäjien näkemyksen. Tieverkon kunnon heikkeneminen saatiin tänä vuonna pysäytettyä. Päällysteitä korjattiin Pirkanmaalla yhteensä 292,7 km. Päätieverkolla korjauksia tehtiin 142,4 km, muulla tieverkolla 134,1 km ja jalankulku- ja pyöräteillä 16,2 km.

Tyytyväisyyden paranemisesta huolimatta kehittämisen varaa löytyy toiminnassa edelleen. Esimerkiksi ammattiautoilijoiden kokonaisarvosanojen jakauma kertoo, että 55 % vastaajista on edelleen tyytymättömiä tieolosuhteisiin. Tätä tukevat myös omat pintakuntomittaustietomme, joiden perusteella huonokuntoista päällystettyä tieverkkoa on edelleen yli 700 kilometriä eli yli 18 % koko päällystetystä verkosta ja etenkin korjattavaa on paljon etenkin pääteiden ulkopuolella. Tulevina vuosina kunnon heikkeneminen jatkuu, ellei valtion budjetin peruskehyksiin osoiteta lisärahoitusta.

Yksityishenkilöiden keskeiset tulokset Pirkanmaalla ja niiden kehitys edellisvuoteen verrattuna:

Yksityishenkilöt/kesätutkimuksen tulokset [asteikko 1-5] keskiarvo 2024 keskiarvo 2023 Kokonaistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon 3,01 2,93 Päällysteiden kunto pääteillä 3,19 3,02 Päällysteiden kunto muilla teillä 2,49 2,50 sorateiden kunto keväällä 2,30 2,45 sorateiden kunto kesällä 2,90 2,91 jalankulku- ja pyöräteiden määrä, jalankulkijat 3,45 3,25 jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden kunto, jalankulkijat 3,41 3,3 jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden kunto, pyöräilijät 3,28 3,2

Raskaan liikenteen keskeiset tulokset Pirkanmaalla ja niiden kehitys edellisvuoteen verrattuna:

Raskas liikenne/kesätutkimuksen tulokset [asteikko 1-5] keskiarvo 2024 keskiarvo 2023 Kokonaistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon 2,64 2,46 Päällysteiden kunto pääteillä 2,84 2,53 Päällysteiden kunto muilla teillä 2,15 1,86 sorateiden kunto keväällä 1,91 1,90 sorateiden kunto kesällä 2,53 2,49

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus tehdään kaksi kertaa vuodessa erillisin kesän ja talven kysymyspatterein. Pirkanmaalta vastasi yksityishenkilöiden tutkimukseen kesällä 2024 yhteensä 402 henkilöä. Raskaan liikenteen kyselyssä vastaajia oli Pirkanmaalla 125. Koko maassa tutkimukseen vastasi 4 603 yksityishenkilöä ja 1 281 ammattiautoilijaa.