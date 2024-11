Pohjalaismaakunnissa syksyn pintakelirikkoaika alkamassa

Vaasan satamatien valmistuvaa yleissuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa 11.11.2024 13:01:52 EET | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelmaa Vaasan satamatielle Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueilla. Suunnittelualue alkaa Myrgrundintien (mt 6741) ja Kutterikadun liittymästä ja päättyy valtatielle 8. Suunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että yleissuunnitelma on valmistumassa. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.