Vuokralainen, tiedätkö milloin vuokranantaja saa käydä asunnossa?

Vuokrasuhteen aikana asunto on vuokralaisen hallinnassa, eikä vuokranantaja voi vierailla asunnossa ilman vuokralaisen suostumusta. Vuokralaisen on kuitenkin sallittava vuokranantajan pääsy asuntoon silloin, kun se on tarpeen asunnon kunnon tai hoidon tarkistamiseksi. Lisäksi, jos asuntoa ollaan myymässä tai vuokraamassa uudelleen, vuokranantajalla on oikeus esitellä huoneistoa potentiaalisille ostajille tai vuokralaisehdokkaille.

Asunnossa käynneistä tulee sopia vuokralaisen kanssa etukäteen. Vuokralainen ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa asunnossa käyntiä silloin, kun vuokranantajalla on siihen oikeus.

“Vuokralaiselle voi pahimmillaan syntyä vahingonkorvausvastuu esimerkiksi menetetystä vuokratulosta tai lisääntyneistä uudelleenvuokrauskuluista, jos uudelleenvuokraus ei onnistu vuokralaisen estettyä näyttöjen järjestämisen,” Vilponen muistuttaa.

Käynti-ilmoituskin voi riittää

Vuokranantajan on tärkeää kunnioittaa vuokralaisen kotirauhaa. Jos vuokranantaja menee asuntoon ilman lupaa tai ennakkoon lähetettyä käynti-ilmoitusta, kyse on kotirauhan rikkomisesta, Vilponen muistuttaa.

Jos vuokralaista ei yrityksistä huolimatta tavoiteta sopivan käyntiajankohdan sopimiseksi, voidaan sopimusesityksenä pitää myös vuokralaiselle toimitettua käynti-ilmoitusta, jossa vuokralaista pyydetään ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton.

”Käynti-ilmoituksessa on aina oltava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta, mahdollisimman täsmällinen käyntiajankohta sekä arvio käynnin kestosta”, Vilponen täsmentää.

Vuokranantajan on hyvä toimittaa ilmoitus esimerkiksi viestillä tai sähköpostilla niin, että sen lähettäminen vuokralaiselle voidaan tarvittaessa näyttää toteen. Hyvän vuokratavan mukaan ilmoituksen jättämisen ja ehdotetun käyntiajankohdan väliin on syytä jättää kohtuullinen, esimerkiksi viikon pituinen, aika. Kun huoneistossa käydään, on sinne aina jätettävä ilmoitus suoritetusta käynnistä. Jos vuokralainen estää vuokranantajan pääsyn huoneistoon esimerkiksi takalukolla tai muilla tavoin, on vuokranantajalla oikeus poliisin virka-apuun huoneistoon pääsemiseksi.

Vierailua ei kannata pelästyä

Valtaosa käynneistä sujuu ilman ongelmia. Vuokrasuhteen osapuolten kannattaa pyrkiä huomioimaan toistensa toiveet käyntiajankohdista ja näin välttää erimielisyydet.

”Vuokranantajan kyselyä asunnossa käynnistä ei kannata pelästyä, sillä on molempien osapuolten etu, että huoneiston kunto tulee välillä tarkastettua yhdessä tuumin. Käynti ei vaadi vuokralaiselta erityistä valmistautumista tai siivousta. Käynnillä on helppo tarkistaa yhdessä mahdolliset korjaustarpeet ja kuulla toiveita niiden suhteen puolin ja toisin”, Vilponen päättää.