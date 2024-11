Uuden sadon Beaujolais Nouveau -viinit myyntiin Alkossa 21.11.

”Beaujolais Nouveau -viinien hienous on siinä, että ne pullotetaan pian sadonkorjuun jälkeen, jolloin ne tarjoavat mahdollisuuden maistaa ensimmäisten joukossa satokauden uusia viinejä”, kertoo tuotepäällikkö Reija Niemi.

”Näiden viinien perinne juontaa juurensa juhliin, joissa viinitilan työntekijät juhlivat sadonkorjuun päättymistä nauttimalla uuden sadon nuoresta viinistä. Erityisesti Ranskassa Beaujolais Nouveau -päivä on näyttävä juhla. Myös moni suomalainen on löytänyt nämä marjaisat viinit, jotka osuvat hyvin tämän hetken raikkauden ja keveyden trendiin.”

Alkon valikoimaan kaksi Beaujolais Nouveau -viiniä

Vuoden 2024 Beaujolais Nouveau -viinit tulevat Alkoon myyntiin torstaina 21. marraskuuta ja ne ovat saatavilla kaikista Alkon myymälöistä sekä verkkokaupasta. Viinejä tulee valikoimaan kaksi.

Niemen mukaan tämän vuoden sato jäi reilusti tavanomaista pienemmäksi.

”Tämän vuoden sääolosuhteet ovat pienentäneet satoa Beaujolais’ssa. Alueella oli kosteaa ja viileää viiniköynnöksien kukinta-aikaan, mikä vaikutti sadon määrään. Beaujolais Nouveaun tulo on vuosittain odotettu jännitysnäytelmä: jokaisen vuoden sato kertoo oman tarinansa kuluneesta vuodesta.”

Uuden sadon kevyet punaviinit ovat mutkattomia nautiskeluviinejä. Ne ovat makumaailmaltaan raikkaan punamarjaisia, vähätanniinisia sekä kevyen mausteisia.

”Marjaisa ja hapokas Beaujolais Nouveau käy moneen: kalasta salaattien kautta juustoille ja leikkeleille, joiden rasvaisuutta viinin raikkaus leikkaa. Moni valitsee sen vuodesta toiseen myös joulupöytäänsä, jossa se sopii hienosti yhteen joulupöydän moninaisten makujen kanssa.”

”Beujolais Nouveau on tarkoitettu nautittavaksi nuorena. Hedelmäisen luonteensa ja parhaat ominaisuutensa viini säilyttää noin kuuden kuukauden ajan ja viini kannattaa nauttia viilennettynä, 12–14-asteisena.”

Beaujolais on muutakin kuin Beaujolais Nouveau

Monelle tulee Beaujolais’ta mieleen uuden sadon punaviinit, mutta alueella on tarjota paljon muitakin kiinnostavia viinejä.

”Beaujolais’ssa tehdään usein melko kevyitä ja marjavetoisia, mutta silti kypsytyskestäviä punaviinejä. Toisessa päässä ovat täyteläisemmät tammikypsytetyt viinit. Alueella tehdään enenevissä määrin myös roseeta. Lisäksi pienellä osalla tarhoja viljellään vaaleaa Chardonnay-lajiketta.”

Itäisessä Keski-Ranskassa sijaitsevan Beaujolais’n kukkulat soveltuvat hyvin viinin­viljelyyn. Etelästä pohjoiseen mentäessä maisema muuttuu ja viinirinteet jyrkkenevät. Tarhojen erot on huomioitu Beaujolais’n aluemerkinnöissä, joita on kaikkiaan kaksitoista. Beaujolais ja Beaujolais-Villages ovat laajimmat merkinnät, joiden lisäksi pohjoisen ytimessä on kymmenen nimettyä cru-kylää, joiden viinejä pidetään erityisen laadukkaina.

”Cru-kylien etelään viettävillä rinteillä viiniköynnökset saavat erityisen paljon aurinkoa, mikä tuottaa muuta aluetta voimakkaampia viinejä. Maaperät ja pienilmastot vaihtelevat, joten kunkin ala-alueen olosuhteiden summa, terroir, maistuu viineissä.”

”Toimme kuukausittaisiin erikoiseriimme lokakuussa kymmenen Beaujolais cru -viiniä, jotka sopivat erinomaisesti vaikkapa perinteiseen suomalaiseen joulupöytään."