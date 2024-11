SDP:n ryhmäpuheenvuoro keskustelussa Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2025

Arvoisa puhemies!

Naton rauhanajan yhteisen puolustuksen tehtävät ovat keskeinen osa liittokunnan normaalia toimintaa. Lähes kaikki jäsenmaat osallistuvat näihin tehtäviin.

Jo silloin, kun hakeuduimme liittokunnan jäseniksi, meille oli selvää, että Suomelle on tärkeää osoittaa sitoutumista ja vastuunkantoa pelotteen ja puolustuksen ylläpitämisestä 360 asteen ajattelutavan mukaisesti koko liittokunnan alueella. Tätä Suomi on myös pystynyt toteuttamaan. Kuluvan vuoden aikana Puolustusvoimat on osallistunut Naton pysyvän miinantorjuntaosaston tehtäviin Itämerellä sekä Air Shielding -tehtäviin Romaniassa, Bulgariassa ja Mustallamerellä.

Selonteossa esitetään, että Suomi osallistuisi rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin myös vuonna 2025. Eduskuntaa kuullaan asiassa selontekomenettelyllä, koska osallistumista on pidettävä kansainvälistä apua, yhteistoimintaa tai muuta kansainvälistä toimintaa koskevasta päätöksenteosta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuna erityisen vaativana tilanteena.

Selonteossa kuvatusti Puolustusvoimat osallistuisi Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen pysyvän laivasto-osaston ja miinantorjuntaosaston tehtäviin sekä ilmapuolustuksen Air Policing -tehtäviin. Naton maavoimajoukkoihin ei osallistuttaisi. Arvion mukaan toimintoihin ei sisälly nykytilanteessa merkittäviä riskejä, mutta mahdollisesti kiristyvässä turvallisuustilanteessa suoraa sotilaallista uhkaa näitä tehtäviä suorittavia joukko-osastoja vastaan ei voida sulkea pois.

Itämeren alueen ja pohjoisen Euroopan vakauden ja turvallisuuden vahvistaminen on ollut Nato-jäsenyytemme kulmakiviä. Kuten olemme korostaneet, Suomen ja Ruotsin jäsenyydet vahvistavat lähialueidemme turvallisuutta. Osallistumalla pysyvän laivasto-osaston sekä miinantorjuntaosaston tehtäviin Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla pystymme osoittamaan, että myös kannamme vastuumme näiden alueiden turvallisuudesta. Samaan tapaan myös osallistuminen Air Policing -tehtäviin Islannissa, Koillis-Atlantilla ja Pohjoisella jäämerellä vahvistaa Naton pohjoisen ulottuvuuden toimintakykyä ja lähialueidemme turvallisuutta. Samalla pystymme toteuttamaan pohjoismaista yhteistyötä Naton kontekstissa. SDP pitää välttämättömänä, että näihin tehtäviin osallistumiseen turvataan johdonmukaisesti riittävä rahoitus puolustusbudjetissa.

Suomen intressien mukaista on, että Natossa huomioidaan jatkossakin pohjoiset alueet ja niiden strateginen merkitys. Erityisesti Yhdysvaltain tuoreen vaalituloksen valossa on selvää, että myös liittokunnan eurooppalaisten jäsenmaiden tulee osoittaa vastuunkantoaan Naton pelotteen ja puolustuksen ylläpitämisestä. Tämä edellyttää paitsi yhteiset vaatimukset täyttäviä puolustusmäärärahoja myös aktiivista osallistumista liittokunnan toimintoihin.

Näistä syistä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa sitä, että Puolustusvoimat osallistuu Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin myös vuonna 2025.

VNS 6/2024 vp Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2025:https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/VNS_6+2024.aspx