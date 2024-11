Valtakunnallinen järjestöjen yksinäisyysverkosto mukana Osallistujien Suomi -toimenpideohjelmassa

Yksinäisyyden vaikutukset ovat merkittäviä ja yhteiskunnallisesti kalliita

Yksinäisyyden vaikutukset sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle ovat merkittäviä. Tilastokeskuksen mukaan lähes joka kolmas suomalainen kokee yksinäisyyttä, ja koronapandemian aikana yksinäisyyden kokemus on vain kasvanut. Yksinäisyyden tiedetään olevan vaarallisempaa terveydelle kuin tupakointi tai liikkumattomuus, ja sen kustannukset yhteiskunnalle ovat huomattavia. Iso-Britanniassa yksinäisyyden on arvioitu maksavan henkilöä kohden yli 10 000 puntaa vuodessa ja Yhdysvalloissa noin 6 000 dollaria. Suomi on päättänyt tarttua tähän ongelmaan vahvasti ennakoivalla ja laajapohjaisella yhteistyöllä.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen lähestymistapa ja laaja verkostoyhteistyö

Suomi on yksi maailman ensimmäisistä maista, joka on käynnistänyt kansallisen työn yksinäisyyttä vastaan (WHO 2024). Osallistujien Suomi -toimenpideohjelman laatinutta työryhmää johtavat eduskunnan varapuhemies Paula Risikko sekä kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta. Työryhmän monipuolisessa osallistujaverkostossa on edustajia muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Kuntaliitosta Olympiakomiteasta, Itlasta, Kirkkohallituksesta, Right to Belong -tutkimuskonsortiosta sekä järjestöistä. Lisäksi merkittävän panoksen työhön on antanut Valtakunnallinen järjestöjen yksinäisyysverkosto, joka tuo mukaan järjestöjen vahvan kenttäkokemuksen ja asiantuntemuksen yksinäisyyden ehkäisyssä.

– On ollut kunnia edustaa järjestöjen laaja-alaista yksinäisyyttä vähentävää ja osallisuutta lisäävää toimintaa Osallistujien Suomi -toimenpideohjelman asiantuntijaryhmässä, toteaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander. – On tärkeää, että Osallistujien Suomi -toimenpideohjelma haastaa kaikki yhteiskunnan toimijat konkreettiseen yhteistyöhön yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentämiseksi, sillä yhdessä yksinäisyys voitetaan. Järjestöillä on tässä työssä paljon annettavaa ja selkeitä näyttöjä vaikuttavista tuloksista. Tätä työtä olemme HelsinkiMissiolla tehneet jo kolmella vuosisadalla, Colliander jatkaa.

Pitkän aikavälin ohjelma koko Suomen hyväksi

Osallistujien Suomi -toimenpideohjelma on laaja, hallituskaudet ylittävä ohjelmakokonaisuus, johon kaikki kiinnostuneet organisaatiot kutsutaan mukaan. Ohjelman edistymistä tullaan arvioimaan vuosittain, ja se julkistetaan laajalle yleisölle 14.11.2024 osoitteessa www.osallistujiensuomi.fi. Tämä toimenpideohjelma on merkittävä askel kohti osallistavampaa Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.

Lisätietoja:

Allianssi ry

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

HelsinkiMissio

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Miina Sillanpään Säätiö

Nyyti ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Setlementtiliitto

Siskot ja Simot

Suomen Punainen Risti

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI

Vanhustyön keskusliitto

Välittämisen kansanliike

Valtakunnallinen järjestöjen yksinäisyysverkosto

Järjestöjen yksinäisyysverkostoon kuuluu 16 järjestöä ja säätiötä, jotka tukevat kansalaisia erilaisissa elämäntilanteissa ja elämänkulun vaiheissa. Toimijoilla on jopa vuosikymmenten kokemus eri-ikäisten ja eritaustaisten ihmisten kohtaamisesta hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa. Verkosto on toiminut vuodesta 2021.

Järjestöjen yksinäisyysverkoston ja sen jäsenten työ keskittyy yksinäisyyteen yhteiskunnallisena ilmiönä, yhteisöllisenä tekijänä ja subjektiivisena kokemuksena. Verkosto juurruttaa ja levittää olemassa olevia yksinäisyyttä lievittäviä menetelmiä sekä etsii aktiivisesti uusia ratkaisuja yksinäisyyteen.