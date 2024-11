Näkövammaisille suunnattu jääkiekkoleiri Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahdessa 15.–17.11.

Näkövammaiskiekkoleiri on tarkoitettu kaikenikäisille ja -tasoisille näkövammaisille luistelu- tai pelikokemuksesta riippumatta.

Pajulahden leirillä osallistujat jaetaan ryhmiin tasonsa mukaisesti luistelua harjoittelevista jo pelitaitoisiin osaajiin. Leirille osallistuu vajaat 40 pelaajaa, joista muutama on ensimmäistä kertaa mukana.

Näkövammaiskiekko (engl. blind hockey) on Pohjois-Amerikasta lähtöisin oleva jääkiekon sovellettu muoto näkövammaisille. Vantaalaisseura Aisti Sportissa sen pariin kutsutaan tosin myös näkeviä pelaajia, aloittelijoita tai kokeneempia. Näin harrastajat saavat mahdollisuuden kehittyä monipuolisesti lajissa, kun pelaajien taso ja kokemus vaihtelevat.

Harjoittelua sovelletaan aina osallistujien luistelutason tai -kokemattomuuden sekä näkökyvyn mukaan. Näkövammaiskiekko tarjoaa mahdollisuuden myös näkövammaisille Suomen seuratuimman urheilulajin, jääkiekon harrastamiseen.

Miten laji eroaa jääkiekosta?

Teräksinen kiekko on noin kuusi kertaa suurempi kuin perinteinen jääkiekko. Sen sisällä on laakerikuulia, jotta pelaajat kuulevat, missä kiekko liikkuu. Maalivahdit ovat sääntöjen mukaan sokeita tai toimivat sokeutettuina, pelaajien näkövamman aste voi vaihdella. Pelaajien maksimipistemäärä kentällä on 13. Pelaajan pistemäärä perustuu näkövamman asteeseen.

Suomessa näkövammaiskiekkoa on pelattu vuodesta 2020, jolloin Aisti Sportin Markus Tihumäki ja Antti Latikka kävivät tutustumassa siihen Kanadassa ja toivat sen Suomeen.

Tihumäki on yksi Aisti Sportin perustajista. Hän edusti Suomea vuoden 2016 paralympialaisissa, lajina maalipallo. Latikan oma laji on uinti, ja hän on edustanut Suomea paralympialaisissa neljä kertaa.

Tavoite edistää vammaisten ja vammattomien välistä inkluusiota

Aisti Sport on perustettu v. 2017. Alko ja Suomen Paralympiakomitea valitsivat järjestön vuonna 2023 vuoden yhdenvertaisimmaksi urheiluseuraksi ohjaaja- ja johtotehtäväkategoriassa. Seuran toimintakäsikirjassa toiminnan periaatteena on edistää vammaisten ja vammattomien välistä inkluusiota liikunnan keinoin.

Maalipallo oli Aisti Sportin ensimmäinen laji. Nykyisin siellä harrastetaan sokkopingistä, näkövammaiskiekkoa ja -jalkapalloa sekä järjestetään lasten ja nuorten liikuntakerhotoimintaa.

Aisti Sportista on ollut pelaajia ja valmentajia myös Kanadassa pidetyssä vuosittaisessa näkövammaiskiekkoturnauksessa.

Leiriltä on saatavilla kuvia mahdollista verkkojulkaisua varten.