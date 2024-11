Espoolle hopeaa Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailussa

Espoon tämänkertainen sijoitus on jatkoa kaupungin aiemmalle menestymiselle innovaatiopääkaupunkikilpailussa ja on edelleen paras suomalaistulos kautta aikojen. Tulos kertoo siitä, että Espoossa on sellainen innovaatiokulttuuri, jolle on kysyntää myös Euroopassa.

iCapital-kilpailussa menestyvät kaupungit, jotka ovat parhaiten edistäneet uusien innovaatioiden syntymistä. Espoon kilpailuhakemuksessa korostui erityisesti toiveikkaan tulevaisuuden luominen nuorille. Kolmen parhaan joukkoon pääsy tuo Espoolle 100 000 euron palkinnon, joka käytetään eurooppalaisen innovaatiotoiminnan edistämiseen.

”Haluan kiittää ja onnitella koko innovaatioyhteisöä saavutuksestamme. Meillä Espoossa on ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa korkean tason innovaatioyhteistyötä tehdään eri toimijoiden välillä kenties mutkattomammin kuin missään maailmassa. Espoon ja muun metropolialueen rooli Suomen talouskasvun veturina ja kansallisen hyvinvoinnin perustana on kiistaton. Palkittu innovaatioekosysteemi on hyvä esimerkki työtään tekevälle Kasvuriihi-hankkeelle”, iloitsee kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

”Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistyö Espoon kaupungin kanssa on ollut merkittävä tekijä tuloksellisen innovaatiokulttuurin kehittämisessä. Palkintosija on upea tunnustus pitkäjänteiselle ja ainutlaatuiselle yhteistyöllemme. Yhdessä voimme luoda ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja edistää kestävää kehitystä”, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Espoo investoi koko Suomen talouskasvuun

Espoossa syntyy kasvua ja kilpailukykyä, mitä Suomi kipeästi kaipaa. Patenttihakemusten määrässä Espoo on kuudentena kaikista Euroopan kaupungeista, mikä on 60 prosenttia koko Suomen patenttihakemuksista. Viime vuonna yli 95 prosenttia espoolaisstartupien keräämästä rahoituksesta meni startupeille, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lähes puolet Helsingin pörssin liikevaihdosta tulee espoolaisilta yrityksiltä.

”Yhteistyömme on mahdollistanut merkittävien innovaatioiden syntymisen ja skaalautumisen kansallisesti ja kansainvälisesti. Aalto-yliopiston kampus on tunnettu alojen välisestä yhteistyöstä, ja innovaatioekosysteemissämme perustetaan 100 yritystä vuosittain. Ekosysteemistämme ponnistaneiden yritysten arvo on yli 30 miljardia euroa”, Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä sanoo.

