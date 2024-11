Duodecimin tiedottajapalkinto jaettiin kokeneelle terveystoimittajalle Heljä Saloselle

Toimittajuus kiinnosti Heljä Salosta jo lukiossa, ja hän kirjoitti kotikuntansa pieniin lehtiin. Opiskelupaikaksi valikoitui kuitenkin teologinen tiedekunta. Opinnot jäivät nopeasti kesken, kun Iltalehdestä aukesi rock-toimittajan paikka 1980-luvun lopulla. Sillä polulla Salonen on vieläkin.

Viitisentoista vuotta sitten Iltalehdessä tajuttiin, että terveyspuolella olisi myyntipotentiaalia. Näin Heljä Salosesta tuli terveystoimittaja. Ala ei ollut hänelle täysin tuntematon, sillä hän oli ollut opiskeluaikanaan Tukholmassa vuodeosastolla töissä. Salosen mukaan siellä tajusi, että ihmisiä voi hoitaa myös yksilöinä eikä pelkästään liukuhihnalta.

Usko asiantuntijaa ja luotettavia lähteitä

Heljä Salosen palkitsemisehdotuksissa korostui, että hän kuuntelee asiantuntijoita ja on vastaanottavainen heidän nostamilleen aiheille. Salosen omasta mielestä olisi tyhmää, jos hän ei tekisi niin. Hänen mukaansa asiantuntija on asiansa päällä – etenkin jos tämä tekee kliinistä työtä. Salonen uskoo mieluummin asiantuntijaa kuin omaa mielikuvaansa aiheesta.

Ehdotuksissa Salosta kiiteltiin myös siitä, että hänen artikkelinsa perustuvat luotettavaan tietoon. Hän kertoo itse, että hänen juttujensa aiheet tipahtavat isosta himmelistä; hän tilaa lukuisia lääketieteeseen liittyviä tutkimusartikkeleja.

”Mainittakoon vaikka New England Journal of Medicine ja BMJ. Katson myös eri yliopistojen sivuja. Silmä on oppinut seulomaan aiheita, ja pohdin, mikä Suomessa voisi kiinnostaa. Jos mainitaan sydän, diabetes tai rasvamaksa, niin katson, onko juttu oikeasti merkittävä. Paljon ehdotan aiheita myös itse. Joskus uutispäällikkö esittää toiveen, ja vinkkejä tulee myös suoraan asiantuntijoilta sekä kansalaisilta”, Salonen kertoo artikkeleidensa muodostumisesta.

Vaativastakin aiheesta rakentuu selkeä ja ymmärrettävä artikkeli

Heljä Salonen kertoo lukijoilleen myös tutkimuksen merkittävyydestä. Hän sanoo, että pyrkii kyllä painokkaasti kertomaan, onko koe tehty esimerkiksi hiirillä. Joskus hiiritutkimus voi olla hienosta aiheesta, ja siitä voi kertoa, mutta se täytyy kontekstoida oikein.

Voisi kuvitella, että iltapäivälehden lukijalle suunnattu yleistajuinen artikkeli, joka käsittelee hankalaa aihetta ja jossa on faktat kohdillaan, on kovin vaikea konsepti. Heljä Salonen ei näe ristiriitaa yhdistää vaativaa aihetta ja tehdä siitä selkokielistä juttua.

”Usein pyydän asiantuntijoita apuun, jotta asian voi ymmärtää yleistajuisesti”, hän toteaa.

Salosen mukaan jokainen juttu on pohjimmiltaan vaikea. On pohdittava, miten siitä saa lukijan kannalta kiinnostavan ja mitä jutusta nostaa esiin.

”Olisi tuotava esille juuri se, mitä lukija voi saada itselleen artikkelista. Usein artikkeli voi koskea lukijaa tai hänen läheistään”, hän jatkaa.

Heljä Salonen on otettu saamastaan kunnianosoituksesta. Hän on myös kiitollinen Duodecimille, joka on apuna hänen työssään.

”Duodecim-lehdestä tulee paljon sellaisia aiheita, joista voi Iltalehdessäkin kirjoittaa. Katson myös päivittäin Uutispalvelu Duodecimin juttuja”, hän kertoo.

Tiedottajapalkinto jaetaan Heljä Saloselle Duodecimin 143. vuosipäivän symposiumissa perjantaina 22.11.2024.

Tiedottajapalkinto