Vartiosaarta kehitetään virkistyskäyttöön – kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan

Vartiosaaren osayleiskaava koskee Vartiosaarta sekä Laajasalon ja Vartiosaaren välistä venesatama- ja vesialuetta itäisessä Helsingissä. Nyt kaupunginvaltuuston hyväksymässä osayleiskaavassa Vartiosaari osoitetaan kaupunkistrategian 2021–2025 kirjauksen mukaisesti virkistyskäyttöön. Kaava mahdollistaa saaren virkistyskäytön lisääntymisen ja saavutettavuuden parantamisen kestävällä tavalla.

Osayleiskaavassa virkistyskäyttö sovitetaan yhteen saaren luonnonympäristön ja arvokkaan kulttuuriympäristön suojelutarpeisiin. Kaavassa saaren pääyhteydeksi on osoitettu Laajasalon suunnasta Reposalmen ylittävä silta, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jalankulkuun ja toissijaisesti välttämättömään huoltoajoon.

Rannoille on osoitettu neljä venesatama-aluetta, jotka on tarkoitettu pääasiassa tilapäiseen rantautumiseen ja saaren kiinteistöjen käyttöön.

Vartiosaaressa on 50 pääosin kesäkäytössä olevaa huvilaa, joista 25 on yksityisiä. Osa kaupungin omistamista huviloista on vuokrattu ja kaksi kiinteistöä on kaupungin nuorisopalveluiden käytössä. Saaressa on alle 10 vakituista asukasta.

Koskelaan rakennetaan uusi raitiovaunuvarikko

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Koskelan raitiovaununvarikon hankesuunnitelman. Koskelan elinkaarensa lopulla olevan raitiovaunuvarikon toiminta päättyy vuonna 2024. Tarkoitus on purkaa nykyinen varikko ja rakentaa Koskelaan toinen Helsingin raitiotieverkon päävarikoista.

Koskelan varikkohankkeella on keskeinen rooli raitioliikenteen laajentumisen mahdollistamisessa ja laadukkaan liikennöinnin takaamisessa. Vuonna 2022 hyväksytyn raitiovaunuvarikoiden päivitetyn kehittämissuunnitelman mukaisesti Helsingin raitioliikennettä operoidaan jatkossa kahdelta päävarikolta, Ruskeasuolta ja Koskelasta.

Koskelan uuden varikon on arvioitu valmistuvan vuonna 2029.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

