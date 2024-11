TUOTTEEN TAKAISINVETO: Active hierontapallosetti, 2kpl

Gymstick International Oy suorittaa tuotteelle Active hierontapallosetti, 2kpl takaisinvedon.

Tuotteessa on havaittu terveydelle haitallista ainetta, Di-isobutyyliftalaattia (DIBP), jota on käytetty pehmentimenä. DIBP on kemikaali, joka voi aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä pitkäaikaisen altistumisen seurauksena, kuten hedelmällisyyden heikentymistä. Euroopan Unionin REACH-asetus (1907/2006) kieltää DIBP käytön tietyissä kuluttajatuotteissa, erityisesti niissä, jotka voivat joutua toistuvaan kosketukseen ihmisen ihon kanssa.

Tuotetta on myyty K-Citymarketeissa valtakunnallisesti 7.7.2020 - 8.10.2024 välisenä aikana.

Jos olet ostanut kyseisen tuotteen 7.7.2020 jälkeen, lopeta sen käyttö välittömästi ja palauta tuote ostopaikkaan saadaksesi täyden hyvityksen. Palautus ei vaadi kuittia.

Olemme ilmoittaneet Tukesille (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ja muille asiaankuuluville viranomaisille tuotteen vaatimustenvastaisuudesta ja mahdollisista terveysriskeistä.

Tuotteemme poistetaan välittömästi markkinoilta ja sen myynti keskeytetään.

Lisätietoa: www.gymstick.fi/takaisinveto