Uusi nuorisovaltuusto on valittu

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa 1.1.2025. Nuorisovaltuustoon valittiin 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä.

Nuorisovaltuuston uudet varsinaiset jäsenet ovat:

Alfred Grönlund, Borgaregatans skola

Tea Grönlund, Borgaregatans skola

Aaro Helo, Vaasan lyseon lukio

Veera Hinkkanen, Variskan yhtenäiskoulu

Leino Karppi, Merenkurkun koulu

Oskari Koskimäki, Vaasan lyseon lukio

Santiago Laitinen, Merenkurkun koulu

Niko Lehtinen, Variskan yhtenäiskoulu

Sanni Lehtinen, Onkilahden yhtenäiskoulu

Ruben Linna, Borgaregatans skola

Matilda Mattson, Vasa övningsskola

Yara Abdul Menem Mahmoud, Vamia

Oliver Sandås, Vasa övningsskolas gymnasium

Emmi Schlöbcke, Vaasan lyseon lukio

Edith Skoglund, Borgaregatans skola

Alvar Slotte, Borgaregatans skola

Sauli Syri, Savilahden yhtenäiskoulu

Laura Tammenmaa, Onkilahden yhtenäiskoulu

Ilmari Telaranta, Vasa övningsskola

Eeli Töyli, Vaasan lyseon lukio

Joona Vainio, Vaasan lyseon lukio

Pihla Vikman, Variskan yhtenäiskoulu

Ääniä annettiin 1521

Ääniä annettiin yhteensä 1521, ja äänestysprosentti oli 34. Nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari kertoo, että äänestysprosentti hieman nousi edellisiin vaaleihin verrattuna.

-Oli ilahduttavaa huomata, että vaalit kiinnostivat nuoria. Vaaleissa oli mukana hieno määrä ehdokkaita, ja tällä kertaa vaadittiin enemmän ääniä läpimenoon kuin viime vaaleissa.

Vaasan nuorisovaltuustovaalit järjestettiin kolmannen kerran sähköisinä

Äänestäminen tapahtui pääasiassa sähköisesti.

- Olemme kuitenkin huomanneet, että on myös tärkeää tarjota äänestysmahdollisuus paikan päällä. Sähköisen äänestyksen etuna on ehdottomasti se, että kynnys äänestää on matala. Nuorille on hyvin luontevaa äänestää sähköisesti kouluilla, mutta uskoisin, että seuraavissakin vaaleissa nähdään vielä perinteisiä äänestyspisteitä, Kupari kertoo.

Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään kahden vuoden välein.