FCG laatimaan Helsingin matkailun ja tapahtumien kokonaisvaltaista suunnitelmaa

Syntyvässä Master Planissa osoitetaan, kuinka nykyiset ja suunnitellut maankäytön hankkeet tukevat matkailun ja tapahtumien kehitystä sekä mitä lisätoimenpiteitä tarvitaan kilpailukyvyn ja kiinnostavuuden kasvattamiseksi. Lopputuloksena esitetään tarvittavien kehittämistoimenpiteiden kokonaiskuva ja yhteisvaikutus, jotka vahvistavat sekä kansallista että kansainvälistä kilpailukykyä ja tukevat kaupunkitaloutta.

Suunnitelman laatiminen alkoi marraskuussa 2024 ja se valmistuu maaliskuun 2025 loppuun mennessä. Suunnitelman toteuttaa FCG:n kaupunkisuunnittelu-yksikön ja matkailutiimin huippuasiantuntijat yhteistyössä MDI:n kanssa.



Työn projektipäällikkönä toimii FCG:n johtava asiantuntija Pauli Santala: ”On erittäin hienoa, että Helsingin kaupunki, joka on juuri valittu maailman kestävimmäksi matkailukohteeksi (Global Destination Sustainability Index), on valinnut FCG:n monialaisen kaupunkisuunnittelun ja matkailun kehittämisen kokeneet asiantuntijat tähän vaativaan, mutta todella mielenkiintoiseen hankkeeseen. Helsingissä on oivallettu se, että matkailua ja tapahtumia on hyvä kehittää rinnakkain kaupunkisuunnittelun kanssa.”