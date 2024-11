Mielenterveyttä ja luonnonvoimaa: Tapahtumien viikko Naantalin kirjastossa

Valtakunnallista mielenterveysviikkoa vietetään 17.−24.11. Teemana on tänä vuonna mielekäs tulevaisuus. Naantalin kirjastossa keskustellaan mielenterveyden asioista ja muun muassa tutustutaan Karvetin klubitalon toimintaan. Kuullaan myös, millaista toimintaa järjestöillä on tarjolla mielen hyvinvoinnin tueksi erityisesti ikäihmisille.

Naantalin kirjaston hanke ”Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja” -tarjoaa tiistaina tietoa merialuesuunnittelusta ja lauantaina kivaa meriaiheista puuhaa lapsiperheille. Lounais-Suomen Aluehallintoviraston rahoittama hanke käynnistyi elokuussa meriteemalla, ja jatkuu vaihtuvilla teemoilla vuoden 2025 loppuun.

Avoimet ja maksuttomat tapahtumat järjestetään Naantalin pääkirjastossa Tullikatu 11.

Luentoja ja tekemistä meriteemaisesti

Tiistaina 19.11. klo 17.30–19.00 FT, yliopistonlehtori Harri Tolvanen Turun yliopistosta kertoo merialuesuunnittelun periaatteista ja siitä, mitä merkitystä merialuesuunnittelulla on tavallisen kansalaisen näkökulmasta.

Mitä tarkoittaa uudehko termi "merialuesuunnittelu"? Miten se liittyy Euroopan Unioniin, Itämereen ja Suomeen? Voiko merialuesuunnittelu parantaa Saaristomeren tilaa? Vaikuttaako merialuesuunnitelma tavalliseen kansalaiseen, ja voiko kansalainen vaikuttaa merialuesuunnitteluun? Tullaanko jotkin merenkäyttömuodot kieltämään kokonaan?

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2020 lopussa, ja seuraavan suunnitelman valmistelutyö on käynnissä. Suunnitelmassa sovitetaan yhteen eri toimialojen kuten energiantuotannon, kalastuksen, merenkulun, matkailun ja ympäristönsuojelun tarpeita, jotta merialueiden käyttö olisi kestävää ja tasapainoista.

Lauantaina 23.11. klo 10-13 vietetään lapsiperheille suunnattua luontolauantaita Itämeriteemaisen työpajan merkeissä. Työpisteissä tehdään hauskoja ja ajatuksia herättäviä tehtäviä perheen kesken omaan tahtiin.

Naantalissa lapset saavat varttua kosketuksissa mereen ja kauniiseen saaristoluontoon. Uimaranta ei ole koskaan kovin kaukana, ja talvella luistellaan meren jäällä. Luontolauantai herättelee muistoja kivoista hetkistä meren rannalla ja kannustaa miettimään, miten voimme auttaa merta voimaan hyvin. Onkohan merihirviöitä olemassa? Millainen on sinun toiveidesi meri?

Luontolauantain työpajoja ohjaa tutkija, kirjailija Mia Rönkä.

Puhetta mielenterveydestä

Keskiviikkona 20.11. klo 17.30-19.00 kirjastossa keskustellaan mielenterveydestä, mielenterveyden ongelmista ja niiden kanssa selviämisestä.

Naantalin kirjasto on kutsunut haastateltaviksi kaksi kokemusasiantuntijaa, jotka kertovat kokemuksistaan niin mielenterveyskuntoutujan kuin omaisen näkökulmasta. Lisäksi paikalla on toiminnanjohtaja Saara Marjamäki Karvetin klubitalosta, joka tarjoaa yhteisöllistä ja kuntouttavaa toimintaa työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Karvetin klubitalon työntekijöitä on paikalla esittelemässä klubitalon toimintaa klo 16 alkaen.

Mielenterveyden ongelmista kärsivien joukko on kasvanut viime vuosina kaikissa ikäryhmissä. Samalla kasvaa mielenterveysomaisten joukko, joita Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan puolisen miljoonaa. Hyvänä puolena voisi nähdä, että mielenterveydestä puhumisesta on tullut arkipäivää, ja yhä useampi ymmärtää, että kenen tahansa mieli voi järkkyä. Puhetta mielenterveydestä -tapahtuma pyrkii madaltamaan kynnystä keskustella aiheesta.

Torstaina 21.11. klo 12-14 Naantalin pääkirjasto toimii Varhan järjestämän tapahtuman etäkatsomona. Tilaisuudessa esitellään, millaista toimintaa järjestöt tarjoavat mielen hyvinvoinnin tueksi.

Tapahtuma välitetään kirjastoon reaaliaikaisella etäyhteydellä. Mukana ovat Salva ry, Lounais-Suomen avustajakeskus, Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Järjestöpiste Laituri Tyks Kompassisairaalassa ja Turun Seudun Nivelyhdistys ry.

Tapahtuman järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha.