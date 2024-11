Svea ostaa Talenomin perintäliiketoiminnan Suomessa

Svea lyhyesti



Svea Bank AB (publ), filial i Finland on osa ruotsalaista rahoitus- ja perintäkonsernia, joka toimii

useissa Euroopan maissa. Suomessa meillä on yli 20 vuoden kokemus rahoitus- ja

perintätoiminnoista. Konsernina tavoitteemme on olla yksi johtavista toimijoista Euroopassa.

Talenom lyhyesti



Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on auttaa yrittäjiä menestymään arkea helpottamalla, markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä henkilökohtaisilla, pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä kumppaneidemme palveluilla. Visionamme on olla suositelluin kumppani taloushallinnossa.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2023. Talenomin liikevaihto oli noin 122 miljoonaa euroa vuonna 2023, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 1 560 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: https://sijoittajat.talenom.fi/fi/