EU-parlamentti hyväksyi vuoden lisäajan metsäkatoasetukselle - Meppien vaatimat muutokset tuomassa epävarmuutta toimeenpanoon

Euroopan parlamentti hyväksyi komission esittämän 12 kuukauden lykkäyksen metsäkatoasetuksen toimeenpanoon, mutta päätti samalla, että asetukseen tarvitaan lisämuutoksia. EU-parlamentti äänesti maiden niin kutsutun riskiluokituksen laajentamisesta, mikä toisi uutena tasona nollariskiluokan vähäisen riskin maiden alapuolelle. Näissä maissa tuotettujen tuotteiden todentamisvelvoitteet olisivat kevyemmät kuin muissa luokissa.

MTK pitää muutosta oikeansuuntaisena, mutta sen käytännön vaikutukset asetuksen sisältöön ja toimeenpanoon vaativat vielä perinpohjaista analyysia. MTK on huolissaan sitä, että lisämuutokset asetuksen sisältöön voivat vaarantaa 12 kuukauden toimeenpanon lykkäyksen tuoman hyödyn eikä teknisiin valmisteluihin ja testaukseen jää tarvittavaa aikaa.

Jotta asetusmuutokset, mukaan lukien toimeenpanon lykkääminen vuoden 2026 alkuun, saadaan voimaan vuoden vaihteessa, tarvitaan ensin kolmikantaneuvottelut. Sen jälkeen sekä parlamentin että neuvoston on vielä hyväksyttävä neuvottelutulos. MTK kannattaa, että komission esitys lisäajasta hyväksytään mahdollisimman nopeasti kolmikantaneuvotteluissa. Jos lisäaikaa ei saada voimaan, maa- ja metsätaloussektori ei ehdi toteuttaa asetuksen vaatimuksia ajoissa. Vaihtoehtona on metsäkatoasetuksen toimeenpanon jäädyttäminen, kunnes päätösprosessi on valmis.

Hyväksyntäprosessin jälkeen tarvitaan muutokset huomioiva ohjeistusdokumentin (guidance) virallinen julkaisu. Parlamentin muutosesitykset tarkentavat myös “usein kysytyt kysymykset” (FAQ) -dokumenttia.

Edessä on edelleen merkittävä työ yhtenäisten tulkintojen varmistamiseksi sekä tietojärjestelmien rakentamiseksi ja testaamiseksi, jotta ne täyttävät kolmansien maiden tuonnin ja sisämarkkinoiden vaatimukset. MTK on mukana valmistelemassa myös metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmämuutoksia, joiden toteuttaminen vaatii vähintään vuoden.

Jotta lisäaika saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, kansallisella tasolla on nopeasti luotava yhteinen tulkinta asetuksen vaatimuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla tulee myös valmistella kartta alueista, joilla maankäyttöä, kuten laidunnusta, rajoitetaan. Tämä kartta tukee tulevien vuosien vuokrasopimuksia ja tilakauppoja.

Lisätietoja:

Juha Ruippo, johtaja, MTK, +358 40 55 33 232

Maria Pohjala, asiantuntija, MTK, +358 50 341 7614