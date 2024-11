TAKAISINVETO: lasten maalivahdin hanska Select 88 Kids v24, valmistaja Select Sport A/S

Select Sport A/S on normaalin tarkastuksen mukaisesti lähettänyt tuotteita puolueettoman kansainvälisen analyysiyrityksen Bureau Veritaksen testattavaksi. Testauksessa on todettu, että osassa Select 88 Kids v24 -mallin tuotannosta on pienessä kohdassa käsinettä liian korkea ftalaattipitoisuus. Pitoisuus koskee kämmenselän oranssin värisen nauhan materiaalia. Nauha on rakenteeltaan 3-kerroksinen komponentti, jonka keskimmäisessä kerroksessa on liian korkea pitoisuus ftalaattia (DEHP).

DEHP on aine, jolla on haitallisia ja häiritseviä vaikutuksia lisääntymiselle ja hormonitoiminnalle. DEHP:n pitoisuus on tulosten mukaan noin 0,03 grammaa käsineen painosta. Materiaalin kanssa ole suoraa ihokosketusta, koska se on kapseloitu kahden muun kerroksen väliin. Bureau Veritas toteaa, että kosketus DEHP:n kanssa on epätodennäköistä, kun käsine on ehjä.

Käsineen ollessa kulunut, on olemassa riski joutua kosketuksiin DEHP:n kanssa. Bureau Veritasin riskiarvioinnin mukaan pahimmassakin tapauksessa on epätodennäköistä, että käsinettä käyttävät lapset altistuisivat määrälle, joka voi vaikuttaa hedelmällisyyteen.

Asiakkaidemme turvallisuuteen vedoten, vedämme pois kaikki tämän värimallin käsineet. Vaikka DEHP on kapseloitu materiaaliin ja suoraa ihokosketusta pidetään epätodennäköisenä, haluamme toiminnallamme vaalia turvallisuutta.

Takaisinveto koskee kaikkia Select 88 Kids v24 lasten maalivahdin hanskoja värissä violetti/valkoinen ja koossa 3, 4, 5, 6 sekä 7. Käsine on ollut markkinoilla marraskuusta 2023 lähtien.

Pyydämme tuotteen ostaneita lopettamaan käytön välittömästi ja palauttamaan tuotteen ostopaikkaan. Tuotteesta saa täyden hyvityksen myös ilman kuittia.



Mikäli tuotteen palauttaminen ostopaikkaan ei ole mahdollista, pyydämme ottamaan yhteyttä maahantuojaan: info@sultrade.fi. Mikäli tuotteesta halutaan vain päästä eroon, ne tulee hävittää asianmukaisesti poltettavaksi palavana jätteenä.

Lisätietoa englanniksi valmistaja Select Sportin verkkosivuilla osoitteessa https://www.select-sport.com/.