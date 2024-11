Influenssarokotukset käynnissä - muista hakea rokote ennen epidemian alkua

Yli 85-vuotiailla ja yli 50-vuotiailla, joilla on immuunipuolustuskykyä heikentävä tila, on mahdollisuus valita uusi influenssarokote. Uusi rokote sisältää tehosteannosta ja sen odotetaan antavan paremman suojan henkilöille, joiden puolustuskyky on heikentynyt. Muuten influenssarokotuksissa käytetään edellisiltä kausilta tuttuja rokotteita.

Usei­ta ro­ko­tus­ta­pah­tu­mia ym­pä­ri maa­kun­taa

Sekä aikuisille että lapsille järjestetään erilaisia rokotustapahtumia ympäri Varsinais-Suomea. Esimerkiksi Turun Keskustan ja Mäntymäen terveysasemien tapahtumiin sunnuntaina 17.11. tulee varata aika. Kemiönsaaren terveyskeskuksessa 3.–4.12. rokotustapahtumat järjestetään ilman ajanvarausta. Katso tarkemmat tiedot rokotustapahtumista: varha.fi/influens­sa > 65 vuotta täyttäneet ja > Työikäiset

Myös 6 kk–6-vuotiaat lapsille järjestetään influenssarokotustapahtumia useilla paikkakunnilla sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta. Tapahtumia järjestetään mm. Salossa, Somerolla, Uudessakaupungissa, Kustavissa, Vehmaalla, Taivassalossa, Pyhärannassa, Naantalissa, Paimiossa, Kaarinassa, Sauvossa sekä Turussa. Katso tarkemmat tiedot: varha.fi/influens­sa > Lapset 6 kk–6 vuotta

Rokotuksen saa neuvolasta edelleen myös rokotustapahtumien ulkopuolella ajanvarauksella.

Rokote on pistoksena annettava VaxigripTetra-influenssarokote. FluenzTetra-nenäsumuterokotteen voivat vaihtoehtoisesti saada 2–6-vuotiaat lapset.

Riskiryhmiin kuuluvat koululaiset ja opiskelijat saavat pääasiassa rokotteen omasta koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta.

Influenssarokotuksen saavat maksutta seuraavat riskiryhmät:

Raskaana olevat henkilöt

6 kk–6-vuotiaat lapset

Kaikki 65 vuotta täyttäneet

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

Henkilöt, joilla on riski saada lintuinfluenssatartunta





Jos et kuulu riskiryhmään ja haluat kustantaa kausi-influenssarokotteen itse, pyydä resepti työterveyshuollostasi tai omalta terveysasemaltasi. Osa työnantajista tarjoaa influenssarokotuksen myös riskiryhmään kuulumattomille.

Kaikki lisätiedot: varha.fi/influens­sa ja varha.fi/ko­ro­na­ro­ko­tus